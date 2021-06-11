Игорь Руденя поздравил медиков Тверской области с профессиональным праздником

20 июня в России отмечается День медицинского работника. С профессиональным праздником специалистов и ветеранов сферы здравоохранения Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Прошедший год показал, что отечественная система здравоохранения способна оперативно противостоять опасным инфекциям, была и остается одной из самых эффективных в мире. За таким успехом стоит огромный труд специалистов – врачей, фельдшеров, медицинских сестёр, лаборантов, санитарок, сотрудников скорой помощи, больниц и поликлиник. В условиях пандемии каждый из вас совершил настоящий подвиг, который навсегда вошёл в историю России как пример высочайшего профессионализма, мужества, безграничной преданности долгу, человечности и великодушия. С огромным уважением мы говорим вам спасибо за благородный, подвижнический труд», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Губернатор отметил – сегодня жители Верхневолжья и всей нашей страны выражают медикам искреннюю признательность за самоотверженный труд, за чуткость, доброту и верность великому призванию – спасению жизни и здоровья людей.

Накануне Игорь Руденя принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника. Глава региона вручил специалистам федеральные и региональные награды.

Медики региона уже больше года продолжают борьбу с распространением коронавирусной инфекции. В медицинских организациях Тверской области действует госпитальный фонд для лечения пациентов с COVID-19. Закуплены 231 аппарат искусственной вентиляции легких, 400 увлажнителей кислорода, 147 вакуумных экстракторов, 79 анестезиологических и реанимационных мониторов, а также компьютерные томографы и УЗИ аппараты.

Ежемесячно сотрудникам медучреждений осуществляются выплаты за оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. За период с апреля по декабрь прошлого года общая сумма выделенных на эти цели средств из федерального и областного бюджетов составила более 1,4 млрд рублей.

По поручению Президента России Владимира Путина в Тверской области идет работа по обновлению системы здравоохранения – это модернизация службы скорой медицинской помощи, развитие системы профилактики, диагностики и лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, повышение доступности высокотехнологичной помощи.

В регионе особое внимание уделяется модернизации центральных районных больниц. В этом году в Бежецке, Кимрах, Бологом, Конаково начнётся реализация первых проектов по реновации и комплексному капитальному ремонту ЦРБ. Будут созданы современные межрайонные медицинские центры, отвечающие новым стандартам организации работы специалистов и удобства для посетителей.

В дальнейшем этот опыт будет использован для комплексного обновления инфраструктуры здравоохранения во всех муниципальных образованиях Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области