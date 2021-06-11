Жителям Верхневолжья предлагают рассказать о трудовых подвигах своих родственников

Российский союз сельской молодежи при поддержке общественных организаций проводит в социальных сетях акцию «Подвиг села: Герои труда». Она приурочена к 100-летию начала чествования в России людей, достигших выдающихся трудовых успехов.

Все желающие могут поддержать инициативу и до сентября 2021 года опубликовать посты о трудовых буднях их родственников в период Великой Отечественной войны или в послевоенное время, сопровождая публикации фотографиями. Хештеги акции – #ПодвигСела, #ГероиТруда, #ОНФ, #РССМ.

Наиболее яркие публикации экспертное жюри отберет для презентации на тематических фотовыставках, которые пройдут в течение года на различных площадках.

Контакты оргкомитета акции: 8(499)605-86-50, email: info@rssm.su, официальный сайт и социальные сети: https://rssm.su/, https://vk.com/omoo_rssm, https://www.instagram.com/selskaya.molodezh/.

Термин «герой труда» появился в 1921 году и употреблялся в грамотах, которые предприятия вручали передовым рабочим с большим трудовым стажем. Позднее, в 1927-ом, учреждено звание «Герой труда», затем – звание «Герой Социалистического Труда».

В 2013 году Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении звания «Герой Труда Российской Федерации».

Пресс-служба Правительства Тверской области