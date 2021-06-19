Губернатор Игорь Руденя принял участие в XX Съезде партии «Единая Россия»

19 июня Губернатор Тверской области, секретарь Тверского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Руденя в составе делегации Тверской области принял участие в XX Съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия», который состоялся в Москве. На пленарном заседании Съезда выступил Президент России Владимир Путин, председатель партии, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Глава государства напомнил: в декабре 2021 года партия отметит своё 20-летие. За это время она успешно прошла этап становления, обрела многочисленных сторонников. Президент поблагодарил партийцев за проявленную ответственность в принятии ключевых для страны решений.

«Единая Россия» – это, прежде всего, партия социальной направленности. Об этом говорят законопроекты, которые вы вносите, поддерживаете на федеральном и региональном уровне, а также инициативы граждан, волонтёрских, экологических, правозащитных, других объединений, которые получают содействие партии «Единая Россия», - сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул: важная составляющая любой политической работы – обратная связь. Владимир Путин выразил уверенность, что предложения, наказы, прозвучавшие или звучащие в ходе регулярных встреч с гражданами, в рамках предварительного партийного голосования найдут отражение в предвыборной программе.

«Сегодня проведение таких мероприятий очень важно, когда мы сплочённо занимаемся программой развития и обновления на ближайший пятилетний период. Приоритетные направления в работе регионального отделения партии – развитие здравоохранения, дорожного хозяйства, социальной сферы – школ и детских садов. И, конечно, развитие малого и среднего бизнеса, экономики региона. Сегодня это ключевая задача и я уверен, что партия с ней успешно справится», - прокомментировал Губернатор Игорь Руденя.

Владимир Путин отметил: выдвижение на самые ответственные направления работы молодых людей, доказавших свою самостоятельность, ответственность в волонтёрской и общественной деятельности, в госуправлении и других сферах должно быть для партии одной из самых ключевых задач.

«Общество говорит – нужно обновление, новые люди, не просто слова, а действия и отношение. «Единая России» единственная партия, которая провела предварительное голосование. Многие говорили об этом, но никто не пошел по этому пути. А мы открыли двери для людей, которые не имеют отношения к партии, но которых уважает общество, и за которых голосуют. Эти люди не дадут вести себя иначе», - сказал Владимир Васильев, врио заместителя секретаря генсовета «Единой России», советник Президента России.

Приоритетами в работе Президент назвал развитие социальной сферы, здравоохранения, образования, поддержку семей с детьми.

«Люди должны жить комфортно и иметь возможность достойно растить своих детей, в том числе в сельской местности. Неравенство между жизнью в городе и на селе, вероятно, будет всегда, но оно должно определяться укладом, а не уровнем жизни. Думаю, что меры, предложенные в программе – адресный подход к социальной помощи, обеспечение гарантий минимального дохода, борьба с причиной неблагополучия, а не его следствием, социальные лифты для молодежи – это хорошие инструменты для решения задачи, если они действительно будут работать. Солидарность и взаимовыручка – вот главная наша сила», - прокомментировала директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова.

Особое внимание, по словам Президента, необходимо уделить молодёжи, условиям для реализации их способностей. Как было обозначено: в ближайшее время будет запущена постоянно действующая программа поддержки молодёжной занятости.

В рамках работы XX Съезда был утвержден проект предвыборной программы партии, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в сентябре 2021 года. После этого документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества.

Также утверждён федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным избирательным округам — победителей предварительного голосования, которое прошло с 24 по 30 мая.

В работе XX Съезда приняли участие сенаторы, депутаты Государственной Думы, члены Правительства РФ, представители исполнительной и законодательной властей регионов, секретари региональных отделений партии. Съезд «Единой России» прошёл в режиме ограничений с соблюдением максимальных мер безопасности.

Пресс-служба Правительства Тверской области