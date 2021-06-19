Жителей Тверской области приглашают к участию в музыкальном конкурсе «Песни силы. Песни о легендах Вымпела»

В августе состоится музыкальный проект ветеранов «Вымпела» и спецназа Российского государства «Песни силы. Песни о легендах Вымпела». Принять участие в конкурсе могут и жители Тверской области. Заявки на участие принимаются до 10 августа на электронный адрес2338215@mail.ru или по номеру телефона: 8-985-233-82-15.

В этом году победителей конкурса определят в четырех номинациях: «Гран-при» (исполнителю за лучшую песню о «Вымпеле»), «Песня о человеке на войне» (за лучшую песню об офицере во время службы в спецподразделении), «Музыка способная убеждать» (композитору за лучшую музыку к песне), «Золотое слово поэтической России» (поэту, автору слов за лучший текст песни).

Помимо этого будут определены лауреаты специальных номинаций: «Открытие нового имени» (лучший исполнитель, принимающий участие в конкурсе впервые), «Голос «Вымпела»» (специальный конкурс на приз зрительских симпатий), «Песня дружбы» (лучшему зарубежному автору).

Лауреатов премий будет определять жюри конкурса, в состав которого войдут известные поэты, писатели, композиторы, журналисты, режиссеры, издатели, общественные и культурные деятели.



Пресс-служба Правительства Тверской области