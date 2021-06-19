«Дом поэзии Андрея Дементьева» представил на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве сборник молодых поэтов

С 17 по 20 июня в Москве в седьмой раз проходит книжный фестиваль «Красная площадь». Участие в мероприятии принимает «Дом поэзии Андрея Дементьева» и издательства Тверской области.

18 июня на одной из площадок фестиваля состоялась презентация сборника молодых поэтов, победителей конкурса «Зеленый листок», который был основан нашим земляком Андреем Дементьевым. Программу вёл российский певец, композитор и телеведущий Марк Тишман.

Художественный руководитель «Дома поэзии» Анна Пугач-Дементьева и известный российский писатель, Председатель Национальной Ассоциации Драматургов, киносценарист и председатель жюри конкурса «Зелёный листок» Юрий Поляков рассказали о деятельности «Дома поэзии». Сегодня это постоянно действующая всероссийская творческая лаборатория для начинающих поэтов, которые делают первые шаги в творчестве при участии мастеров современной литературы Юрия Кублановского, Алексея Варламова, Павла Басинского, Марины Кудимовой и других.

Выступления молодых стихотворцев превратили шатер «Дома поэзии» в поэтическую площадку, которая привлекла внимание большого количества гостей фестиваля. Свои стихи прочли Светлана Леонова (Тверь), Дмитрий Кравченко (Ростов-на-Дону), Варвара Заборцева (Архангельская область), о которой Юрий Поляков сказал: «Запомните это имя, за ним - будущее». Такая же высокая оценка была дана и победителю первой премии им. Андрея Дементьева Александру Лошкареву из Липецка.

Гости фестиваля «Красная площадь» увидели на видеоэкранах и здание «Дома поэзии» - памятник архитектуры начала 19 века, памятник поэтам – шестидесятникам работы Народного художника СССР Зураба Церетели. И, конечно, с экрана звучали любимые многими читателями стихи Андрея Дементьева в исполнении автора.

Завершилось выступление знаменитой дементьевской песней «Лебединая верность» в исполнении Марка Тишмана.

На стенде Тверской области (павильон «Регионы России» №17) на фестивале представлены книги 15 издательств и издающих организаций Верхневолжья: путеводители, книги по истории и культуре тверского края, художественная и детская литература, литература духовного содержания. В общей сложности это книги, написанные более чем 20 авторами.

В числе новинок – книга А.М. Салимова «Храмовая архитектура Старицы», проект Лены Марининой - путеводитель «Ржев. Прогулки по городу и окрестностям», туристический каталог «Тверь. Гастрономический путеводитель», а также серия «География на вкус» журналистки Ники Ганич.

Пресс-служба Правительства Тверской области