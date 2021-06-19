Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 19 июня 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 143 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 40 783 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 31 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 151 411 человек, за последние сутки – 1813 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 759 563, в том числе за последние сутки их проведено 2613.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 43 833 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 902 заражённых изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
1148 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 14 375
Конаковский район 3246
Ржев 2368
Вышневолоцкий городской округ 2298
Калининский район 1811
Кимры 1715
Торжок 1683
Бологовский район 1088
Бежецкий район 930
Осташковский городской округ 928
Нелидовский городской округ 913
Кашинский городской округ 902
Калязинский район 895
Старицкий район 882
Лихославльский район 867
Торопецкий район 765
Весьегонский муниципальный округ 643
Максатихинский район 642
Западнодвинский муниципальный округ 593
Андреапольский муниципальный округ 540
Торжокский район 528
Оленинский муниципальный округ 478
Кувшиновский район 445
Зубцовский район 422
Рамешковский район 408
Спировский район 377
Ржевский район 349
Сонковский район 310
ЗАТО Озёрный 304
Кимрский район 300
Селижаровский муниципальный округ 290
Фировский район 237
Краснохолмский муниципальный округ 236
Бельский район 223
Кесовогорский район 164
Лесной муниципальный округ 163
Молоковский район 145
Пеновский муниципальный округ 134
Жарковский район 115
Сандовский муниципальный округ 91
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области