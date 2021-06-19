Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 19 июня 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 143 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 40 783 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 31 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 151 411 человек, за последние сутки – 1813 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 759 563, в том числе за последние сутки их проведено 2613.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 43 833 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 902 заражённых изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

1148 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 14 375

Конаковский район 3246

Ржев 2368

Вышневолоцкий городской округ 2298

Калининский район 1811

Кимры 1715

Торжок 1683

Бологовский район 1088

Бежецкий район 930

Осташковский городской округ 928

Нелидовский городской округ 913

Кашинский городской округ 902

Калязинский район 895

Старицкий район 882

Лихославльский район 867

Торопецкий район 765

Весьегонский муниципальный округ 643

Максатихинский район 642

Западнодвинский муниципальный округ 593

Андреапольский муниципальный округ 540

Торжокский район 528

Оленинский муниципальный округ 478

Кувшиновский район 445

Зубцовский район 422

Рамешковский район 408

Спировский район 377

Ржевский район 349

Сонковский район 310

ЗАТО Озёрный 304

Кимрский район 300

Селижаровский муниципальный округ 290

Фировский район 237

Краснохолмский муниципальный округ 236

Бельский район 223

Кесовогорский район 164

Лесной муниципальный округ 163

Молоковский район 145

Пеновский муниципальный округ 134

Жарковский район 115

Сандовский муниципальный округ 91

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области