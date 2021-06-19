Главный тренер ФК «Тверь» признан лучшим в Профессиональной футбольной лиге

Профессиональная футбольная лига назвала имена лауреатов сезона-2020/2021. Каждый месяц проводились опросы, в которых определялись лучшие игроки, лучшие молодые игроки и лучшие тренеры ОЛИМП – Первенства ПФЛ. По итогам сезона лучшим тренером Группы 2 признан главный тренер ФК «Тверь» Вадим Гаранин.

Под руководством Вадима Гаранина футбольный клуб «Тверь», дебютант Профессиональной футбольной лиги в этом сезоне, завоевал бронзовые медали второго дивизиона. Для тверской команды это первые медали ПФЛ с 2004 года. С долгожданным событием игроков и тренерский штаб поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Завоевав бронзовые медали, Вы вернули Верхневолжью радость больших футбольных побед. Высокий класс, трудолюбие и самоотдача игроков подарили нам зрелищные матчи, которые стали украшением спортивной жизни Верхневолжья», – отметил в телеграмме Игорь Руденя.

«Перед началом сезона мы ставили перед собой серьезные цели и не думали о конкретном месте. Сегодня я могу уверенно сказать только одно – то, что мы сделали в этом сезоне, является результатом серьезных усилий и большой работы всей нашей команды. И мы довольны, что принесли тверским болельщикам, которым мы интересны, которые видят в футболе отдушину и получают удовольствие от игры, радость и ощущение, что их команда хорошо поработала», – сказал Вадим Гаранин.

Вадим Гаранин долгое время работал в Академии московского «Динамо», затем в молодежных командах клубов Премьер-лиги. До приглашения в тверской клуб возглавлял юношескую сборную России (игроки 2005 года рождения).

В вопросах по определению лучших специалистов голосовали руководители клубов, представленных в ПФЛ.

Пресс-служба Правительства Тверской области