Губернатор Игорь Руденя поздравил кимряков с Днём города

19 июня - День города Кимры. С праздником жителей и руководство муниципалитета поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня Кимры являются одним из экономических и культурных центров Верхневолжья. Вы достойно продолжаете дело своих предшественников, вносите важный вклад в развитие промышленности в нашем регионе, активно участвуете в реализации национальных проектов, уделяя при этом особое внимание формированию современной городской среды, развитию социальной, коммунальной, дорожной и транспортной инфраструктуры», - говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

В настоящее время Кимры — один из промышленных центров Тверской области. Производство представлено машиностроением, швейной, обувной, мебельной, пищевой промышленностью, металлообработкой.

Город обладает большим потенциалом в сфере туризма. В Кимрах находится более 100 памятников архитектуры XIX-XX веков. В муниципалитете проводится фестиваль исторической реконструкции «Былинный берег», работают музей обуви и краеведческий музей, основанный в 1918 году.

Кимры – город с многовековой историей. Впервые село Кимра упоминается в грамоте Ивана Грозного от 1546 года. Уже тогда местные жители славились как искусные ремесленники. В XVIII веке населённый пункт становится центром сапожного промысла, проводит крупные ярмарки, обувь с которых расходится по всей стране. В 1917 году село Кимра получило статус города. Это событие стало точкой отсчета нового этапа развития края.

Пресс-служба Правительства Тверской области