Постановлением главного санитарного врача в Тверской области введена обязательная вакцинация против коронавируса отдельных категорий граждан

В Тверской области введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан. Постановление о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям подписано главным государственным санитарным врачом по Тверской области Арнольдом Выскубовым.

«На протяжении последних двух недель отмечается рост числа новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди населения Тверской области. На 18 июня 2021 года суточная заболеваемость выросла на 42,3% по сравнению с 1 июня 2021 года. За последнюю неделю госпитализировано 511 человек, что на 46% больше, чем за предыдущую неделю», - отмечает в постановлении Арнольд Выскубов.

Решение будет способствовать сдерживанию дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории Тверской области. Это позволит продолжить штатную работу предприятий региона, объектов малого и среднего бизнеса, в том числе общественного питания и туризма, загородных оздоровительных лагерей, социальных учреждений, МФЦ. Обязательная вакцинация даст возможность подготовить школы к новому учебному году и избежать перехода на дистанционное обучение.

Профпрививки против новой коронавирусной инфекции обязательны для работников торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов.

Кроме того, прививку в обязательном порядке должны сделать государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти Тверской области и подведомственных им организаций.

Вакцинация первым компонентом или однокомпонентной вакциной не менее 60% от общей численности сотрудников должна быть организована до 18 июля 2021 года, до 18 августа 2021 года – вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции.