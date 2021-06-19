В Ржевском филиале Музея Победы открылась выставка, посвященная Александру Твардовскому

18 июня в Ржевском филиале Музея Победы «Ставка Сталина» представили обновленный выставочный проект «Герои Ржева». Центральной фигурой новой выставки стал знаменитый поэт, прозаик, журналист, Александр Твардовский. Обновление экспозиции приурочено к дню рождения автора знаменитой поэмы «Василий Теркин» и стихотворения «Я убит подо Ржевом».

«Сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание – это важнейшие направления работы регионального Правительства и общественных организаций Тверской области. Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Посетителям представили раритеты, хранящиеся в фондах московского Музея Победы. Это произведения Александра Твардовского: «Баллада о Москве» и «Стихи о войне», а также уникальный экземпляр книги «Василий Теркин: книга про бойца» с дарственной надписью от автора Родиону Малиновскому.

«Книга «Василий Тёркин» – самое известное произведение Твардовского. Это цепочка эпизодов о Великой Отечественной войне. Поэма стала одним из атрибутов фронтовой жизни и сделала Твардовского культовым автором для военного поколения», – отметил куратор выставки Тимофей Синицин.

Выставка будет работать до 17 августа. Дополнительную информацию можно узнать на сайте: https://victorymuseum.ru/about/filials/rjevskij/.

Пресс-служба Правительства Тверской области