В Тверской области продолжаются рейды по контролю за обеспечением соблюдения масочного режима

Управление Роспотребназдора по Тверской области регулярно проводит рейды по выявлению нарушений санитарно-эпидемиологических требований в общественных местах. Было проведено 260 проверок в отношении хозяйствующих субъектов и граждан, прибывших в Россию с нарушением порядка прохождения медицинского обследования.

За прошедших четыре месяца составлено 136 протоколов об административных правонарушениях, из них 89 - в связи с выявлением нарушений на предприятиях. Самыми распространенными нарушениями являются несоблюдение социальной дистанции, масочного режима, проведения термометрии или дезинфекции, отсутствие запаса средств личной зашиты, обеззараживающего оборудования.

Обязательный масочный режим на территории Тверской области был введен с 12 октября 2020 года. Жители и все находящиеся на территории Тверской области обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы или др.) при нахождении в общественном транспорте, на территориях железнодорожных и автовокзалов, в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают мировые судьи.

Специалисты отмечают: единственный способ зашиты от коронавирусной инфекции – вакцинация. На данный момент в Верхневолжье прививку сделали 149 598 человек – это 90,2% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 17 июня, вакцинировались 1795 человек.

В Тверской области прививку можно сделать в 55 пунктах, действующих на базе медицинских учреждений. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Кроме того, в Верхневолжье по поручению Губернатора Игоря Рудени к летнему периоду открыты дополнительные точки, где можно сделать прививку без предварительной записи. Это торговые центры Твери – ТЦ «РИО» на площади Гагарина, Торговый парк №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» (фитнес-клуб «Атлетик Джим»).

При первых признаках вирусного инфекционного заболевания жители Тверской области должны обращаться к участковым терапевтам или в центры амбулаторной помощи (ЦАПы). Это позволит максимально быстро оказать помощь для эффективного лечения коронавируса и предотвратить распространение инфекции.

В Верхневолжье открыто 12 ЦАПов. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00 и оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях - при очном обращении в регистратуру Центра.

Пресс-служба Правительства Тверской области