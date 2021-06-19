Назначены выборы губернатора Тверской области и депутатов Законодательного Собрания седьмого созыва





Выборы губернатора Тверской области и депутатов Законодательного Собрания седьмого созыва пройдут 19 сентября. Соответствующие постановления приняты Законодательным Собранием в рамках пленарного заседания.

В этом году Единый день голосования пройдёт не во второе воскресенье сентября, а в третье - 19 сентября. Связано это с тем, что именно на этот день назначены выборы депутатов Государственной Думы, соответственно, все остальные выборы тоже. Таким образом, 19 сентября жителям Тверской области предстоит выбрать губернатора, депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного Собрания региона.

- В соответствии с законодательством сегодня назначены выборы высшего должностного лица Тверской области и депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва. Соответствующие постановления, которые принял областной парламент, как того требует законодательство, будут официально опубликованы. Таким образом, своим решением депутатский корпус задал точку отсчета, которая завершится выборами губернатора и депутатов регионального парламента седьмого созыва, - прокомментировал решение коллег председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев.

Также депутаты Законодательного Собрания в двух чтениях приняли новую редакцию регионального закона «Об Уполномоченном по правам человека в Тверской области и Уполномоченном по правам ребенка в Тверской области». Закон имеет новую структуру, разделен на главы, в которых содержатся нормы общего характера для обоих Уполномоченных, так и индивидуально для каждого из них. В частности, Уполномоченный по правам человека избирается на должность Законодательным Собранием Тверской области сроком на пять лет. Одно и то же лицо может занимать должность Уполномоченного по правам человека не более двух сроков подряд. Двумя сроками подряд ограничиваться и деятельность Уполномоченного по правам ребёнка.

- Мы разделили эти две должности, чётко прописали полномочия, обязанности, а самое главное, мы прописали, как выстроена работа отдельно Уполномоченного по правам человека и отдельно Уполномоченного по правам ребёнка, - отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Тверской области Александр Клиновский.

Кроме того, в двух чтениях приняты изменения в закон «О порядке назначения и деятельности мировых судей Тверской области». Теперь мировой судья в первый раз назначается на должность сроком на три года. При повторном назначении мировой судья занимает должность без ограничения срока полномочий.



Пресс-служба Законодательного Собрания Тверской области