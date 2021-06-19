Лесной фонд Тверской области увеличится более чем на 3,5 тыс. га

В Тверской области 44 земельных участка общей площадью более 3550 га переведут в лесной фонд. Решение принято 18 июня на заседании Межведомственной комиссии по земельным отношениям, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Перевод земельных участков сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда – одно из важнейших условий выполнения задачи развития и декриминализации лесного комплекса, поставленной Президентом России Владимиром Путиным.

По поручению Губернатора Игоря Рудени в Тверской области активизирована работа по переводу заросших земель в лесной фонд, своевременной постановке этих участков на кадастровый учет. Комплекс мер по расширению лесного фонда позволит повысить эффективность борьбы с незаконными рубками леса, обеспечить необходимый запас ресурсов для деревообрабатывающей промышленности Верхневолжья.

На заседании комиссии принято решение о переводе в лесной фонд земель в Торопецком, Молоковском и Ржевском районах, Весьегонском муниципальном округе.

Кроме того, особое внимание в Тверской области уделяется восстановлению лесов. На протяжении пяти лет регион занимает первое место в Центральном федеральном округе по объёмам лесовосстановления.

В мае в Верхневолжье проходил Региональный день посадки леса. Во всех муниципальных образованиях состоялись мероприятия по озеленению населенных пунктов, благоустройству скверов и парков, созданию памятных аллей, посадке молодых деревьев в лесах. Всего на территории лесного фонда было посажено 6 млн хвойных насаждений на площади 1 050 га, в населенных пунктах заложены аллеи и скверы на площади около 1 га.

В прошлом году в рамках акции было высажено более 6,3 млн молодых деревьев на площади 1 609 га, заложены аллеи и скверы на 3,3 га.

Всего с 2016 по 2020 годы лесовосстановительные мероприятия выполнены на площади 85,2 тыс. га. В 2021 году планируется провести их на площади 15 тыс. га, в том числе высадить 30 млн саженцев сосны и ели.

В соответствии с планом Тверская область в ближайшие пять лет планирует восстановить леса на площади 88 тыс. га.

Пресс-служба Правительства Тверской области