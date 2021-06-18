Губернатор Игорь Руденя вручил награды медицинским работникам Тверской области в преддверии профессионального праздника

18 июня в Тверском академическом театре драмы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Сотрудников и ветеранов отрасли поздравили Губернатор Тверской области Игорь Руденя, представители министерств и ведомств региона и другие почетные гости.

Губернатор поблагодарил врачей, медсестер, ветеранов за их благородный труд, высокий профессионализм и самоотдачу.

«В прошедшем непростом году борьбы с пандемией вы и ваши коллеги проявили свои лучшие профессиональные и человеческие качества – чуткость, милосердие, искреннюю заботу о пациентах. Благодаря высочайшей квалификации и преданности профессиональному долгу наших врачей, фельдшеров, медсестёр и медбратьев, санитаров, водителей скорой медицинской помощи были спасены тысячи человеческих жизней. Сердечное спасибо вам и всем вашим коллегам за этот благородный и самоотверженный труд», – отметил Игорь Руденя.

За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд Благодарность Президента Российской Федерации вручена врачу-эндоскописту Нелидовской ЦРБ Антонине Дмитриевой. Ее трудовой путь в медицинской сфере начался 44 года назад. Сегодня Антонина Дмитриева оказывает консультативную и практическую помощь жителям Бельского, Андреапольского, Жарковского, Западнодвинского, Оленинского и Торопецкого районов.

«Моя мама была медсестрой, и я сама всегда хотела помогать людям. Никогда не жалела, что стала врачом, и ничего бы не меняла. Хочу отметить, что молодое поколение врачей – очень грамотные и энергичные ребята, показывают себя с лучшей стороны. У нас немало таких в ЦРБ», – поделилась Антонина Дмитриева.

Почетной грамотой Министерства здравоохранения России награжден Владислав Мадыкин – заведующий нейрохирургическим отделением Клинической больницы скорой медицинской помощи Твери. Владислав Мадыкин проводит уникальные операции. В 2020 году несмотря на распространение коронавирусной инфекции им выполнена 341 операция из которых 44 – высокотехнологичные.

Звание «Почетный работник здравоохранения Тверской области» присвоено врачу по лечебной физкультуре Областного клинического врачебно-физкультурного диспансера Елене Ковальцовой, которая ежегодно оказывает помощь порядка 3 тысячам жителям региона – спортсменам, пациентам с сколиотической болезнью, дорсопатией, состоянием после острого нарушения мозгового кровообращения или инфарктов.

Знак Губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской» вручен врачу-дерматовенерологу Центра специализированных видов помощи им. В.П. Аваева Светлане Потаповой. Почетной грамотой Губернатора Тверской области награжден заведующий отделением урологии Областной клинической больницы Игорь Карташов. Благодарность Губернатора Тверской области объявлена заведующей Беле-Кушальским фельдшерско-акушерским пунктом Калининской ЦРКБ Елене Журавлевой.

Также на церемонии были подведены итоги ежегодного профессионального конкурса «Признание», который проводился по восьми номинациям: «Спаси жизнь», «Подари жизнь ребёнку», «Медицина на селе», «Милосердие», «За внедрение новых методов лечения», «За вклад в развитие медицины Тверской области», «Медицинская династия», «За верность профессии».

«Вот уже год целая армия медицинских работников борется с COVID-19. Несмотря на то, что медики были защищены, они жертвовали собой и своим здоровьем в борьбе с инфекцией. Наша система здравоохранения выдержала, показала большой запас прочности. К сожалению, пандемия продолжается. Мы снова усиливаем масочный режим, убеждаем людей прививаться – сейчас это единственный способ избежать неблагоприятного исхода и гарантированное выздоровление от коронавируса», – считает Министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов.

Медики региона уже больше года продолжают борьбу с распространением коронавирусной инфекции. В медицинских организациях Тверской области действует госпитальный фонд для лечения пациентов с COVID-19. Закуплены 231 аппарат искусственной вентиляции легких, 400 увлажнителей кислорода, 147 вакуумных экстракторов, 79 анестезиологических и реанимационных мониторов, а также компьютерные томографы и УЗИ аппараты.

Ежемесячно сотрудникам медучреждений осуществляются выплаты за оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. За период с апреля по декабрь прошлого года общая сумма выделенных на эти цели средств из федерального и областного бюджетов составила более 1,4 млрд рублей.

По поручению Президента России Владимира Путина в Тверской области идет работа по обновлению системы здравоохранения – это модернизация службы скорой медицинской помощи, развитие системы профилактики, диагностики и лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, повышение доступности высокотехнологичной помощи.

В регионе особое внимание уделяется модернизации центральных районных больниц. В этом году в Бежецке, Кимрах, Бологом, Конаково начнётся реализация первых проектов по реновации и комплексному капитальному ремонту ЦРБ. Будут созданы современные межрайонные медицинские центры, отвечающие новым стандартам организации работы специалистов и удобства для посетителей.

В дальнейшем этот опыт будет использован для комплексного обновления инфраструктуры здравоохранения во всех муниципальных образованиях Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области