В Тверской области к новому заводу корейской компании «Орион» построят подъездную дорогу

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18 июня на заседании Президиума регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, рассмотрен вопрос, касающийся строительства подъездной дороги к новому заводупо производству продуктов питанияООО «Орион Интернейшнл Евро». Комплекс возводится в Калининском районе у деревни КривцовоНикулинского сельского поселения.
Правительство Тверской областиоказывает инвестору максимальное содействие в реализации проекта, в том числе в части развитияинфраструктуры.
При поддержке регионаопределен земельный участок под заводрядом с трассой М-10 «Россия». Подъездная дорога к предприятию включена в региональную программу дорожных работ.
В декабре 2020 года на первом заседании Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области инвестпроекту южнокорейской компании был присвоен статус приоритетного.
«Реализация проекта даст тверскому региону большой объем производства, грузооборот, налоговые отчисления. Это значительный вклад в развитие экономики Верхневолжья», – считает Губернатор Игорь Руденя.
Статус приоритетного инвестиционного проекта даёт компании право на особые меры поддержки со стороны региона. Этовычет по налогу на прибыль организаций, субсидии по налогам на имущество и прибыль, гарантийная поддержка Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области.
Строительство завода планируется завершить в апреле 2022 года.Объем вложений составляет свыше 5 млрд рублей. Благодаря открытию новых производственных линий будет создано 355 рабочих мест.
ООО «Орион Интернейшнл Евро» – головная компания группы «Орион» в России. Офисы корейской компании открыты более чем в 60 странах мира. В России производства расположены в Новосибирске и Твери. Завод в областной столице запущен в 2006 году, объем инвестиций составил 40 млн долларов США. Его производительность – до 7 тыс. тонн кондитерских изделий в год.
Пресс-служба Правительства Тверской области