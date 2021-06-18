В Конаково и Бежецке Тверской области в рамках проекта-победителя Фонда президентских грантов пройдут соревнования для детей с особенностями здоровья

В Тверской области продолжается реализация проекта «Ладья безграничных возможностей» - победителя конкурса Фонда президентских грантов. Проект включает в себя проведение соревнований по гребле на лодках «Дракон» среди детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья Тверской области. Очередные состязания состоятся в Конаково и Бежецке 26 и 27 июня соответсвенно.

«Поддержка людей с особыми потребностями, детей, - важнейший вопрос. Наша основная задача - обеспечить равные возможности жизни для всех, в том числе через создание условий для занятий спортом», - считает Губернатор Игорь Руденя.

События объединят около 200 участников. В каждом из городов на воду выйдут не менее 10 команд в классе лодок «Дракон» Д-10 (опен). Пройдут заезды детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья из коррекционных учреждений и общественных организаций на дистанцию 200 метров.

Проект «Ладья безграничных возможностей» стал победителем первого конкурсного отбора 2020 года Фонда президентских грантов и продолжает многолетнюю работу клуба «Шторм» по занятиям на лодках «Дракон» с детьми и подростками с нарушениями в интеллектуальном развитии, поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха и зрения.

Для занятий детей и подростков греблей на лодках «Дракон» на постоянной основе организовано 8 тренировочных групп в Твери и в Вышнем Волочке.

Всего проект включает в себя 7 фестивалей по гребле на лодках «Дракон» для детей с особенностями здоровья в Твери, Вышнем Волочке, Конаково, Бежецке, Удомле. Часть из них состоялись в прошлом году.

Команда проекта состоит из высококвалифицированных тренеров по гребле на лодках «Дракон», спортсменов-паралимпийцев. Такие занятия, в том числе, позволят увеличить число спортсменов от Тверской области, входящих в паралимпийскую сборную команду России и сборную «Специальная Олимпиада России».

Организаторы фестиваля – Тверской спортивный клуб «Шторм», региональное отделение Федерации гребли на байдарках и каноэ при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Тверской области, администраций муниципальных образований, спортивной адаптивной школы и партнеров фестиваля.

Пресс-служба Правительства Тверской области