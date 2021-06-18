В Тверском онкологическом диспансере провели уникальную для Верхневолжья реконструктивную операцию

В Тверском онкологическом диспансере впервые проведена высокотехнологичная реконструктивная операция «Отсроченная реконструкция DIEP лоскутом» пациенту после удаления молочных желёз из-за рака.

Операция длилась около восьми часов. Ее проводили две бригады врачей - специалисты Московского научного исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена и отделения патологии молочной железы Тверского онкологического диспансера.

«Совершенствование системы профилактики и лечения онкозаболеваний, повышение качества и доступности высокотехнологичной медицинской помощи является одним из приоритетных направлений нашей работы по увеличению продолжительности жизни населения Тверской области, достижению позитивных демографических тенденций», - считает Губернатор Игорь Руденя.

«Это сложная многоэтапная операция. DIEP лоскут называется свободным, так как для реконструкции груди он берется из передней брюшной стенки пациента, полностью отделяется от подлежащих тканей на сосудистой ножке и фиксируется на месте удаленной груди, то есть сшиваются донорские и реципиентные сосуды для жизнеспособности и питания лоскута. Кроме того, выполняется пластика живота в донорской зоне», - рассказал заведующий отделением патологии молочной железы и кожи, хирург-онколог, маммолог Дмитрий Максимов.

Для того чтобы выполнять реконструкцию груди свободными лоскутами, хирург должен владеть навыками микрохирургической техники для сшивания сосудов, питающих лоскут. Такие операции выполняются с помощью специального операционного микроскопа с 40-кратным увеличением. Операция является одной из альтернатив для пациентов, вместо протезов и имплантов.

«Мы постоянно проводим обучение наших специалистов, общаемся с коллегами и кураторами из федеральных медицинских учреждений. Данная реконструктивная операция в нашем регионе стала возможной только благодаря реализации в Тверской области программы по борьбе с онкологическими заболеваниями национального проекта «Здравоохранение», - отметила главврач Тверского онкодиспансера Оксана Комарова.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» за два последних года для Тверского онкологического диспансера было закуплено большое количество современного оборудования, которое позволило значительно расширить спектр оказываемой помощи.

Пресс-служба Правительства Тверской области