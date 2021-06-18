ЛУЧШИЕ В РАЙОНЕ - ЛУЧШИЕ В РОССИИ!

Масштабными праздничными мероприятиями отметил Конаковский район один из главных праздников страны – День России.

Основным центром празднования стала в этот день центральная городская площадь г. Конаково, на которой муниципальными органами власти совместно с районным ДК «Современник» было организовано масштабное празднество. Оно называлось «Я люблю тебя, Россия!».

В его программу вошла выставка ретро-автомобилей из коллекции директора Конаковского завода стальных конструкций А.П.Шинкаренко, выставка техники МЧС, работала детская интерактивная площадка с играми, ростовыми куклами, робототехникой, проводились различные мастер-классы. Детскую программу обеспечивали ЦМП «Иволга», художественное отделение Конаковской ДШИ, Конаковская МЦБ и, конечно же, ДК «Современник».

В этот день прошли и спортивные события, посвященные Дню России. В конаковском бору состоялся муниципальный турнир по трейлу (бег по пересеченной местности) «Верблюжьи горки», в районном спорткомплексе «Олимп» прошел межрегиональный турнир по рукопашному бою, а на реке Донховке - чемпионат и первенство Тверской области по водно-моторному спорту. Ну и два сельских поселения отметили свои Дни рождения. Это Ручьевское сельское поселение и сельское поселение «Завидово». В обоих поселениях чествовали лучшие семьи.

На мероприятии на центральной площади г. Конаково в честь Дня России жителей приветствовали глава Конаковского района Олег Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий Шурин, временно исполняющий полномочия главы города Конаково Дмитрий Колупанский и председатель Совета депутатов г. Конаково Александр Дзюбак. На нем состоялось главное событие праздника – вручение свидетельств о помещении портретов на Доску почета Конаковского района лучшим жителям городских и сельских поселений (на снимке). Также в этот день вручили паспорта юным жителям района, поощрили волонтеров «Юнармии». Концертная программа была наполнена выступлениями творческих коллективов и солистов ДК «Современник» городского ДК им. Воровского и досуговых центров поселений Конаковского района.