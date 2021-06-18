20 июня – День медицинского работника

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Уважаемые работники и ветераны
системы здравоохранения
Тверской области!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём медицинского работника!
Сегодня жители Верхневолжья, всей нашей страны выражают вам искреннюю признательность и благодарность за самоотверженный труд, за чуткость, доброту и верность великому призванию – спасению жизни и здоровья людей.
Прошедший год показал, что отечественная система здравоохранения способна оперативно противостоять опасным инфекциям, была и остается одной из самых эффективных в мире. За таким успехом стоит огромный труд специалистов – врачей, фельдшеров, медицинских сестёр, лаборантов, санитарок, сотрудников скорой помощи, больниц и поликлиник. В условиях пандемии каждый из вас совершил настоящий подвиг, который навсегда вошёл в историю России как пример высочайшего профессионализма, мужества, безграничной преданности долгу, человечности и великодушия.
С огромным уважением мы говорим вам спасибо за благородный, подвижнический труд. Особые слова благодарности – ветеранам отрасли, сохранившим и приумножившим замечательные традиции отечественного здравоохранения.
Желаю всем медицинским работникам Тверской области успехов в работе, счастья и благополучия! Пусть каждый день приносит гордость за профессию, будет согрет благодарностью людей, любовью и пониманием родных и близких.
Губернатор Тверской области И.М.Руденя.
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Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения
Конаковского района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
В этот праздничный день врачи, медицинские сестры, фельдшеры, фармацевты и все те, кто стоит на страже нашего здоровья, принимают заслуженные поздравления и слова искренней благодарности. Вашим рукам доверено самое дорогое – жизнь и здоровье. У вас непростая миссия – постоянно находиться в готовности прийти нам на помощь, самоотверженно следуя своему профессиональному долгу. Профессия медицинского работника не знает праздников и выходных, требует большого терпения, огромных физических и душевных сил, знаний и умений, мужества и душевной чуткости. Но результат вашей ежедневной работы - сотни спасенных жизней людей - оправдывает все усилия.
Дорогие медицинские работники! Спасибо вам за вашу выдержку, сострадание и профессионализм! Желаем вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия! Пусть радуют вас успехи в труде и благодарные пациенты! Будьте счастливы! С праздником!
С уважением, депутат ЗС Тверской
области Д.И.Дородных,
глава Конаковского района
О.В.Лобановский, председатель
Собрания депутатов Конаковского района
Д.Е.Щурин.