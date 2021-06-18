22 июня – День памяти и скорби

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Уважаемые жители Тверской области!

День 22 июня 1941 года навсегда останется одной из самых трагических дат в истории нашей страны. 80 лет назад началась Великая Отечественная война, которая изменила судьбы миллионов людей, стала тяжелейшим испытанием для нашей Родины.

Долгие 1418 дней и ночей длился путь к Великой Победе. Мы никогда не забудем о подвиге советского народа, обо всех, кто до последнего вздоха защищал Отчизну. Перед их любовью к родной земле, сплоченностью, мужеством и стойкостью оказался бессилен враг, покоривший всю Европу.

На героической тверской земле, в сердце России, всегда будут помнить о высокой цене Победы. Только под Ржевом потери Красной Армии составили около 1 миллиона 343 тысяч человек. Каждый сражался, чтобы мы жили, трудились и растили детей под мирным небом, сохранили свой язык и культуру, гордились великой Отчизной.

Мы выражаем сердечную благодарность за подвиг нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, всем, чья судьба была опалена войной.

Вечная слава народу-освободителю! Вечная память павшим героям!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Дорогие ветераны, труженики

тыла, жители Конаковского района!

22 июня – одна из самых трагических дат нашей истории. В этот день началась Великая Отечественная война – самая кровопролитная и жестокая в истории России и человечества.

Память о тех страшных годах навсегда останется в сердцах наших соотечественников. Наши жертвы не измерить цифрами. Подвиг наших отцов и дедов – выстоявших и победивших вопреки всем ужасам войны – пример на века последующим поколениям.

В этот день мы вспоминаем всех погибших на фронтах, замученных в фашистских лагерях и умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг и защитил свою Родину, кто обеспечил нам свободное будущее. Мы низко склоняем головы перед нашими дорогими ветеранами и благодарим их за мужество, стойкость и героизм. За то, что они подняли страну из руин и возродили мощь нашего государства.

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных,

глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.