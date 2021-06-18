МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

«БЕЗМОЛВНАЯ ПРОПОВЕДЬ» РУССКОЙ ИКОНЫ,

или Окно в духовный мир

В Досуговом центре деревни Мокшино в канун Дня России состоялось торжественное открытие выставки копий древних новгородских икон «Безмолвная проповедь». Экспозиция знакомит с историей становления Новгородской Иконописной школы и традиций духовного искусства древнерусской живописи. Выставка входит в цикл историко-патриотических мероприятий, посвященных 800-летию Святого благоверного великого князя Александра Невского.

На выставке представлены копии двенадцати наиболее значимых памятников собрания Новгородского музея, имеющих мировую известность. Среди них – древнейшая русская подписная икона «Св. Николай Чудотворец» 1294 г. мастера Алексы Петрова из церкви Св. Николы на Липне. Все копии икон выполнены в технике ультрафиолетовой печати по дереву в размер оригинала. Это первый в России опыт копирования в подобной технике столь древних и больших по размеру икон. В экспозиции можно увидеть фрагменты иконостасов новгородских храмов, включающие иконы праздничного и деисусного рядов.

К лучшим произведениям XV века - времени наивысшего расцвета новгородской художественной культуры - принадлежат иконы праздничного чина из Успенской церкви на Волотовом поле: образы Сретения, Преображения и воскрешение Лазаря.

Также на выставке представлены редкие иконы из собрания Храмового комплекса села Завидово, среди которых икона Александра Невского и икона Св. Николая на бересте.

Традиция иконопочитания пришла в Киевскую Русь в 988 году с утверждением князем Владимиром христианства официальной религией своей земли и своего народа. Представленные на выставке иконы из собрания древнерусской живописи музея-заповедника дают представление об основных этапах развития и стилистическом своеобразии станковой живописи одного из крупнейших художественных центров Древней Руси. Иконопись была настоящим призванием новгородских мастеров, в этой области они достигли высочайших вершин и внесли выдающийся вклад в историю мировой культуры.

Инициаторами и организаторами выставки стали Благочинный Конаковского округа протоиерей Петр Дубяго и глава администрации сельского поселения «Завидово» Конаковского района Алексей Пляскин.

На открытии выставки с красивым и говорящим названием «Безмолвная проповедь» присутствовало много официальных лиц и священнослужителей Конаковского района. Благочинный Конаковского округа, настоятель Успенской церкви с. Завидово протоиерей Пётр Дубяго открыл экспозицию поздравлением с Днём России:

- Я очень рад, что мы продолжаем наши традиции, и не только духовные, но и воспитательные. Чтобы наше подрастающее поколение могло соприкоснуться с тем прекрасным историческим моментом нашей российской истории. Наша Русь началась с Новгородского княжества, и село Завидово, и все эти земли первоначально принадлежали ему. Как гласит историческое предание, здесь поселился новгородский посадник, которого звали Завид. По другой версии, все, кто приезжал сюда к нему в гости, называли это место завидным. Наш Завидовский храмовый комплекс – шедевр новгородской архитектуры, он отпразднует в 2023 году 400 лет. Мы поклоняемся не краскам и доскам, мы поклоняемся образам, это окно в другой духовный мир, через которое мы общаемся с Господом. Хочется поблагодарить присутствующего здесь Андрея Александровича, который собрал эти иконы и представил для нас. Из с. Завидово привезена икона Александра Невского. Также ценна икона Святого Николая, сделанная из бересты. Объём икон впечатляет. Скоро мы будем праздновать Святую Троицу, помоги Господи, дай нам благодать в душе через эти иконы.

Глава сельского поселения «Завидово» Дмитрий Окороков назвал открытие выставки волнующим событием:

- Эти святые лики оказывают сильное впечатление. Сегодня духовность сконцентрировалась в стенах нашего Досугового центра в виде образов. Мы рады принимать эту выставку и благодарим её организаторов.

Глава Конаковского района Олег Лобановский отметил, что череда событий, которая сейчас происходит не только в Конаковском районе, но и в Тверской области, связана с историей всей России:

- Буквально неделю назад мы были у истоков Волги с Крестным ходом, который посвящен 500-летию обретения мощей Макария Калязинского. Святой внёс неоценимый вклад в укрепление православия, духовное воспитание нашего народа. В свое время именно он благословил Афанасия Никитина в поход за три моря. И сегодня второе большое событие в жизни нашего района – в нашем поселении открылась такая экспозиция, которая способствует развитию духовности нашего населения...

Выставка развёрнута в центре до 1 июля, Олег Лобановский предложил после этого привезти её в г. Конаково в РДК «Современник».

Уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова сказала, что знаменательно, что эта экспозиция открылась накануне большого праздника - Дня России:

- Особое волнение у меня вызывает то, что выставка посвящена 800-летию Святого благоверного великого князя Александра Невского. Именно он был хранителем православной веры, и не только защищал нашу Русь с мечом, но и нашу духовность и веру. Он защищал от врагов наш Торжок, а его жена была родом из Торопца.

Очень интересный интерактивный рассказ об истории создания икон прекрасно дополнили стихиры и тропари певчих храма пророка Илии села Селихово.

Людмила КИКАЛО.

Фото автора.

С ПРАЗДНИКОМ, РУЧЬИ!

По традиции в деревне Ручьи во второй выходной июня отмечается День Ручьевского сельского поселения. В этом году этот праздник совпал с празднованием Дня Росии, что придало особую торжественность празднику нашего небольшого населенного пункта. Любовь к России у каждого из нас начинается с любви к местам, где ты родился и живешь.

Если скажут слово «Родина»,

Сразу в памяти встает

Старый дом, в саду смородина,

Толстый тополь у ворот.

У реки березка- скромница

И ромашковый бугор.

Праздник начинается с выступления воспитанников детского сада на сцене Дома культуры под руководством музыкального работника Светланы Кутявиной, подготовлена танцевальная программа. Зрители с восторгом и бурными аплодисментами встречали маленьких артистов.

И вот наступает момент торжественной части праздника. Зрительный зал заполнен жителями и гостями поселения, и, конечно же, в первых рядах в уютных креслах сидят дети. На сцене вокальный ансамбль «Ивушки» поет песню «Эх, деревня». Каждое слово в этой песне звучит про нас – сельских жителей.

Глава сельского поселения Анна Земскова поздравила всех с праздниками - Днем России и Днем сельского поселения. Ведущие приглашают на сцену гостей: заместителя главы администрации Конаковского района Александра Слепышева, депутата Собрания депутатов Конаковского района Владимира Худякова, протоиерея Сергия Гонцова.

И снова - поздравления и наилучшие пожелания сельским жителям. Александр Слепышев вручил благодарственные письма за активное участие в жизни поселения Юрию Морозову - самому активному депутату сельского поселения и Светлане Мешкуть – председателю совета ветеранов сельского поселения. Владимир Худяков тоже прибыл с подарками для многодетных семей. В номинации «Четверо детей до 14 лет» маленькие жители Ручьев получили по велосипеду от компании «Велоштат». Счастливые детишки уезжают на своих первых «железных конях» прямо из зала ДК.

А дальше чествуют семьянинов-старожилов. На сцене - семейная пара Амоновых, Валентина Сергеевна и Садулло Закирович, у которых бриллиантовая свадьба. У Валентины Павловны и Владимира Емельяновича Медведенко – золотая свадьба. Вот примеры настоящей семьи и любви, которая не увядает. Узы брака за многие годы совместной жизни не стали цепями, а превратились в тонкие золотые нити духовного родства.

Традиционно на этом празднике – самые маленькие жители, их 12, и в этой номинации родителям вручают сертификаты на приобретение подарка. Самая большая номинация - «Добрые дела». Есть на селе неравнодушные люди, чья добрая душа открыта для людей, чьи сердца бьются в такт с сердцами жителей села, для кого все, что происходит в поселении, является частью их жизни, и сегодня их от всей души благодарят за чуткость и доброту.

Праздник проходил в канун Дня медицинского работника, поэтому на нем чествовали фельдшера Зою Федотову. Она не просто лекарь на селе, она спасательный круг и верный друг. В номинации «Возрождение» награждены активные участники возрождения наших храмов, а их на территории поселения целых три. В номинации «Лучший приусадебный участок» награждены И.П.Гордеева, Н.В.Заруднева и Л.А.Двойнова. Звучат слова благодарности за оказание благотворительной помощи и спонсорам поселения. Это ИП «Вересов», ИП «Зиновьев», ИП «Губина», ИП «Брюшкова», ИП «Заруднева».

В честь жителей и гостей праздника звучали песни участников художественной самодеятельности Ручьевского ДК, а группа «Бон пари» исполняет танец. Праздник продолжился уже на площади перед ДК. До позднего вечера звучала живая музыка от местных артистов, прошла дискотека для всех. И стар и млад - никто не устоит перед талантами наших исполнителей Вероники Чайкиной и Тахира Иванова. И, конечно, все дождались кульминации - праздничного салюта!

Кирилл НОВИКОВ.

Фото: М. Малахов.

(Полностью фоторепортаж о празднике в Ручьях – в группе «Газета «Заря» Конаковский район» в соцсетях «В Контакте» и «Одноклассники»).