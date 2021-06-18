СПОРТИВНЫЕ ГРАНИ ПРАЗДНИКА

СКОРОСТЬ И АЗАРТ НА ВОДЕ

12 июня, в День России в г. Конаково на реке Донховке прошли традиционный чемпионат и первенство Тверской области по водно-моторному спорту.

Кроме конаковцев, в соревнованиях на воде участвовали спортсмены из Осташкова, Солнечногорска, Химок, Санкт-Петербурга, Видного и даже из Керчи приехал чемпион и мастер спорта России и Украины по водно-моторному спорту Игорь Демчук. Соревнования торжественно открыли заместитель главы администрации Конаковского района Александр Слепышев, председатель ОМПКиС администрации Конаковского района Александра Федотова, директор ДЮСШ «Олимп» Конаковкого района Сергей Салдин и Андрей Шилов, тренер-преподаватель ДЮСШ «Олимп» Конаковского района, президент региональной общественной организации федерации водно-моторного спорта Тверской области. Он отметил, что чемпионат по водно-моторному спорту в нашем районе проходит с 1999 года. От нашего города на нём выступили 10 спортсменов, а всего участвовали 24 человека.

Безопасность на воде обеспечивали сотрудники ГИМС МЧС Конаковского района во главе с начальником Сергеем Боровковым, которые профессионально сработали в экстренной ситуации.

Наши казаки каждый год привозят на гонки свою полевую кухню и угощают всех участников и зрителей вкусной гречневой кашей с тушенкой и чаем. И в этом году они не изменили своей традиции. Нужно отметить необычайно дружную и гостеприимную атмосферу соревнований, спортивный азарт, скорость, доброжелательных болельщиков.

Это особое братство людей, любящих этот вид спорта и ежегодно участвующих во всех гонках. А скорость на воде была такая, что казалось - лодки летят, создавая красивый веер из водяных брызг.

По результатам трёх заездов свое лидерство подтвердили хозяева чемпионата из ДЮСШ «Олимп» Конаковского района, которые из 20 призовых мест заняли 8. Чемпионами в своих классах стали Валерий Исаев, Александр Новиков и Тимофей Пометелин. Серебряными призерами – Тимофей Баукин, Тимофей Лебедев, Роман Макеев, Вячеслав Кудрявцев. Бронзова – у Ильи Пеленицына. Спортсмены из Осташкова увезли с чемпионата шесть наград.

Людмила КИКАЛО.

Фото автора.

СХВАТИЛИСЬ ВРУКОПАШНУЮ

12 июня, в День России, в СЦ «Олимп» состоялся ежегодный открытый межрегиональный турнир по рукопашному бою, посвящённый Дню России.

В турнире приняли участие спортсмены клубов «Русский стиль» (г. Конаково), «Барракуда» (г. Тверь), «Буревестник» (г. Солнечногорск), «Десантник» (г. Видное), «Суворов» (г. Тверь), «Бросающий вызов» (г. Кимры), команда Зубцовского района и г. Кувшиново.

Борцов пришли поздравить с открытием соревнований заведующая отделом молодёжной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Александра Валерьевна Федотова, директор МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» Конаковского района» Сергей Владимирович Салдин, заместитель главы администрации Конаковского района по развитию территории Александр Слепышев. Почётные гости поздравили спортсменов с Днём России и пожелали спортсменам честной борьбы, удачи и, конечно же, победы.

Теперь про итоги. Борцы конаковского клуба «Русский стиль» показали конкурентные поединки и неплохой результат. В межрегиональном турнире из конаковских спортсменов 1 место завоевал Никита Зинчук, 2 - Дмитрий Кочеров, 3 - Кирилл Макеев. Поздравляем спортсменов и желаем дальнейших побед!

Клуб «Русский стиль» выражает благодарность командам, которые приняли участие в турнире, желает всем спортсменам крепкого здоровья и высших достижений в жизни и спорте. Отдельная благодарность за помощь в проведении мероприятия администрации Конаковского района, директору магазина «Мастер Инструмент» и руководителю автотехцентра «Автодом».

ЮНЫЕ МАСТЕРА УШУ

На областных соревнованиях по ушу, посвящённых 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, успешно выступила команда с. Юрьево-Девичье. Причём на турнире это была единственная сельская команда.

В весовой категории до 40 кг в возрастной категории 11-12 лет Артём Псарёв и Тимофей Штраух показали свои борцовские качества и завоевали серебряные медали. Единственная девочка из команды, Анастасия Псарёва – бронзовую медаль.

Тренер высшей квалификационной категории Сергей Вазгенович Амбарцумов, тренирующий ребят, возлагает на них большие надежды и при усиленных тренировках в каждом видит чемпиона области и России. А желание и способности у ребят есть. Мы поздравляем команду Юрьево-Девичья и тренера С.В.Амбарцумова с победой!

В ЮРЬЕВО-ДЕВИЧЬЕ – НОВАЯ СПОРТПЛОЩАДКА!

Праздник, посвящённый Дню России, в Юрьево-Девичьевском сельском поселении начался с большого события, которое навсегда будет вписано в историю села. В этот праздничный день торжественно открыли плоскостное спортивное сооружение, которое даёт уникальные условия для роста своих спортивных результатов и достижений, стремления побеждать, быть в числе лидеров молодому, подрастающему поколению.

Гостей праздника и односельчан с праздником поздравили глава Юрьево-Девичьевского сельского поселения Андрей Лукьянов и 11-кратная чемпионка СССР по волейболу Зоя Юсова и торжественно разрезали традиционную ленту открытия нового объекта. Отец Владимир Романов освятил площадку, окропил всех спортсменов святой водой со словами напутствия. Ведущие Амина Сидорова и Влад Пешкичев объявили об открытии спортивного плоскостного сооружения, и после этого на новой площадке начался флешмоб танцевального коллектива «Апельсинки» под руководством Алёны Куликовских. Спортивная программа была насыщенной: мини-футбол, стритбол, настольный теннис, волейбол.

Площадка создана для детей, и по праву был открыт турнир по футболу среди юных футболистов Вахонина, 1 Мая и Юрьево-Девичья. Почётное право ввести мяч в игру предоставили З.Ф.Юсовой. В результате упорной, бескомпромиссной борьбы золото у хозяев - команды Юрьево-Девичья (тренер Никита Игнатов), 2 место – у команды Вахонина, 3 место у ребят из посёлка 1 Мая. Все призеры награждены медалями, победители - кубком.

В стритболе участвовали восемь команд по четыре человека. Команда «Олимп» и школы № 3 г. Конаково - частые гости нашего поселения. У девушек победу уверенно одержали баскетболистки команды «Олимп» тренера Сергея Березникова, 2 место – у команды «Мечта» учащихся школы Юрьево-Девичья, 3 место - у команды с. Юрьево-Девичье. У юношей победа - за командой «Олимп» (капитан Иван Березников), 2 место - у учащихся школы Юрьево-Девичья, 3 место – у парней села Юрьево-Девичье (тренер заведующий спортивным сектором Петр Зосько).

В настольном теннисе участвовали все желающие. Самая юная участница турнира - десятилетняя Дарья Волкова. Победу одержал Дмитрий Хилков, 2 место – Сергей Корюшкин, 3 место у Сергея Овсянникова.

В турнире по волейболу участвовали три команды Юрьево-Девичьевского сельского поселения: «Ветераны», «Наши» - молодёжный состав и команда «Памир», основу которой составляют братья Нусратовы (4 человека). Победу одержала команда «Памир», 2 место - «Наши», 3 место - «Ветераны». Победители турнира награждены кубком и медалями, призёры - медалями соответствующих степеней.

Пока на спортивной площадке соревновались спортсмены, местная ребятня под руководством Елены Дмитриевой творила совместное коллективное панно «Россия - Родина моя!». Уставшие спортсмены и гости праздника поедали пирожки, испечённые Раисой Демьяновной Иванченко, пиццу и шашлычки с дымком, прохладительные напитки Светланы Яблонской (кафе «С пылу - с жару».) Расходиться начали, когда стемнело. Да и не хотелось.

Елена СПИРИНА,

художественный руководитель Юрьево-Девичьевского досугового центра.