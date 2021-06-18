ПАРТИЙНЫЕ РЕШЕНИЯ

ГАЗИФИКАЦИЯ, РЕМОНТЫ ДОРОГ

И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Конаковское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

определило приоритетные направления работы на ближайшее время.

15 июня состоялось заседание политсовета Конаковского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В рамках повестки члены партии обозначили основные направления партийной работы. В зоне повышенной ответственности – исполнение поручений президента страны Владимира Путина. «В своей речи глава государства четко дал понять, что на «ЕДИНУЮ РОССИЮ», партию большинства, ложится большая ответственность. Поэтому задача у нас одна - исполнять те поручения, которые президент дал в Послании и в соответствии с ним планировать свою работу, выстраивать свои действия», - отметил член политсовета глава Конаковского района Олег Лобановский.

Члены политсовета Конаковского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» единогласно определили пять основных направлений работы в поселениях Конаковского района.

Один из основных проектов – участие в реализации серьезного, масштабнейшего, социально значимого и инфраструктурного проекта «Газификация регионов РФ». Напомним, Госдума единогласно приняла закон о бесплатном подключении населения к газу. Документ с учетом поправок «Единой России», направленный на выполнение поручения президента, прошел сразу второе и третье чтения.

Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию заявил, что россиянам не придется платить за подключение их домовладений к газовым сетям. Глава государства отметил, что немало российских семей живет без газа, хотя к самому населенному пункту сети уже подведены. Позже правительство России утвердило дорожную карту повышения газификации регионов, уровень их газификации вырастет более чем на 10 процентов к 2030 году.

- Закон имеет важное значение, поскольку он даст возможность жителям Конаковского района бесплатно получить газ до границ их участка, – комментирует тему секретарь Конаковского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» директор филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в городе Конаково Дмитрий Щурин. - На дворе 2021 год, а у нас довольно много домовладений, в которые газ еще не пришел, и по многим причинам, в том числе материальным, собственники этих домовладений газифицировать свои дома даже не планируют. Поэтому тема актуальная. Это вопрос качества жизни людей, особое внимание будет уделено многодетным семьям, инвалидам и пенсионерам.

Второй, не мене важный вопрос, в котором примут участие члены партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», - контроль за реализацией на территории Конаковского района нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Конаковском районе особое внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры и повышению транспортной доступности в поселениях. В 2021 году для реализации отраслевой программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы выделено 121 113 млн. рублей бюджетных средств.

В 2021 году в программу по капитальному ремонту улично-дорожной сети вошли: городское поселение поселок Радченко, городское поселение поселок Новозавидовский, городское поселение поселок Редкино, Первомайское сельское поселение, городское поселение город Конаково, Дмитровогорское сельское поселение. В перечень ремонтируемых объектов включены улицы, ведущие к социально значимым объектам в поселениях, а также участки с наиболее интенсивным движением.

Понимая всю важность контроля в таком вопросе, как ремонт дорог, а летний сезон традиционно является пиковым для ремонта дорожного покрытия, устройства пешеходных дорожек и замены бордюров, члены партии совместно с общественностью будут проводить рейды по проверке темпов и качества ремонтов. Такие мероприятия позволят выявлять недочеты и своевременно их исправлять подрядчиком.

Также члены «Единой России» выступили с инициативой реализации программы «Двор детства». Единогласно было принято решение запустить в Конаковском районе новую программу по обновлению придомовых территорий. Многие жители района проявляют активность и стремятся усовершенствовать свой двор, украсить его красивыми цветниками, члены местного отделения будут им в этом всячески помогать. Конаковскими членами партии уже проведена определенная работа - очищен от поваленных деревьев и мусора сквер около районной больницы, проведены субботники в поселениях, облагорожены воинские захоронения, проведены акции «Чистый берег». Работа будет продолжена, поэтому партийцы собирают от жителей Конаковского района предложения и пожелания, в чем конкретно нуждается та или иная дворовая территория. Подать заявку просто - нужно позвонить по номеру 848242 49777, добавочный 126. После формирования всего пакета предложений и пожеланий члены партии будут проводить субботники, где вместе с жителями Конаковского района займутся благоустройством и обновлением дворовых территорий.

Понимая, насколько важны вопросы экологии, еще одной важной темой, которую члены партии обсудили на заседании политсовета, стала тема борьбы с борщевиком Сосновского, который является настоящим бедствием для многих поселений Конаковского района. Результатом обсуждения стало решение об инициировании запуска программы борьбы с сорняком.

- Для борьбы с борщевиком потребуется реализация целого комплекса мер с привлечением различных ведомств, региональной и местной власти. Эта программа не на год, она должна быть минимум трёх-, а скорее всего – пятилетняя, - говорит кандидат сельскохозяйственных наук заместитель главы администрации Конаковского района по развитию территории, член политсовета Александр Слепышев. - Необходимо усилить работу по выявлению и привлечению к административной ответственности лиц и организаций, которые допускают распространение борщевика Сосновского. Этого требует закон. Наша задача на ближайшую перспективу - проконтролировать исполнение закона.

Марина Маматказина, директор Центра занятости, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Собрании депутатов Конаковского района, член политсовета, подняла тему занятости несовершеннолетних. Занятость подростков в свободное от учебы время – одна из наиболее важных задач, стоящих перед службой занятости. Первичная социально-трудовая адаптация подростков способствует нормальному вхождению молодежи в рынок труда. Руководимые желанием заработать ребята вовлекаются в трудовой процесс, получают первые трудовые навыки, учатся нести ответственность за выполняемую работу и уважать труд других. Кроме этого, занятость детей позволяет увести их с улиц и тем самым снизить риск возникновения правонарушений. Служба занятости успешно работает в этом направлении, обращения на трудоустройство поступили от 300 молодых жителей Конаковского района, 200 человек уже трудоустроены, - рассказывает Марина Лордовна. – Для трудоустройства подростков требуется дополнительное внимание всей системы профилактики. Помощь нужна как подросткам, так и работодателям. И такая поддержка должна исходить от органов власти всех уровней. Задача партии - контроль за соблюдением всех прав подростков, информационная кампания по всем льготам от государства работодателям, расширение базы предприятий, готовых трудоустраивать несовершеннолетних, и мы готовы к этой работе.