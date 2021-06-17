Игорь Руденя посетил Бежецкий завод «Автоспецоборудование» и пообщался с коллективом предприятия

На заводе проектируют и изготавливают компрессорное и моечное оборудование для различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, жилищно-коммунального комплекса, автотранспортных предприятий. Это компрессоры и запасные части, аппараты струйной очистки, фильтрационные модули, ресиверы, редукторы давления и другое оборудование. Сегодня завод занимает лидирующие позиции на российском рынке компрессорного машиностроения и являетсяединственным предприятием в России с полным циклом поршневого компрессорного оборудования малой мощности.

Игорь Руденя отметил высокий уровень технологического процесса на заводе.

«Мы можем только гордиться тем, что у нас в Бежецке есть такое предприятие, которое работает на всю Россию», - подчеркнул глава региона.

В 2020 году на предприятии был проведен комплекс мероприятий, направленных на улучшение технических и потребительских свойств выпускаемого компрессорного оборудования, начат выпуск обновленной продукции. Кроме того, в серийное производство запущенановая продукция – магистральные фильтры для сжатого воздуха в оцинкованном корпусе.

«Благодаря решению регионального Правительства в 2020 году нас включили в список системообразующих предприятий, что позволило нам не останавливаться и продолжить работу. По сравнению с 2019-ым в прошлом году выручка предприятия выросла на 20 процентов», - отметил Пётр Осипов, генеральный директор ОАО «Бежецкий завод «Автоспецоборудование».

На встрече с коллективом завода обсуждались вопросы реконструкции водоочистных сооружений, исторических зданий, строительство и ремонт спортивных объектов в Бежецкеи в целом развитие муниципалитета.

Пресс-служба Правительства Тверской области