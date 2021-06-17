Проект реновации Бежецкой центральной районной больницы стартует в 2021 году

В 2021 году начинается реновация Бежецкой центральной районной больницы. Площадку строительства нового здания ЦРБ, а также действующее учреждение осмотрел 17 июня Губернатор Игорь Руденя, который сегодня находится с рабочей поездкой в муниципалитете.

Создать в Бежецком районе и других крупных муниципалитетах современные межрайонные медицинские центры– поручение Губернатора Игоря Рудени.

Реализация проекта реновации Бежецкой ЦРБ рассчитана на 2021-2024 годы. В рамках первого этапа планируется строительство пятиэтажного здания со стационаром на 130 мест.Также создадут кислородно-газификационную станцию, газовую котельную и другие инфраструктурные объекты. На втором этапе заявлено строительство детской и взрослой поликлиник, вертолетной площадки, станции скорой медицинской помощи.

Подрядчик уже готовится приступить к строительным работам. Общая стоимость проекта составит около 4 млрд рублей.

Главный врач Бежецкой ЦРБ Владимир Михайлов подчеркнул: создание нового, современного учреждения позволит улучшить условия для пациентов, повысить качество медобслуживания, увеличить объемы оказания медицинской помощи населению не только Бежецкого, но и близлежащих районов.

Сейчас Бежецкая ЦРБ в статусе межмуниципального медицинского центра обслуживает жителей 9 муниципальных образований: Сандовского, Весьегонского, Лесного, Краснохолмского муниципальных округов, Молоковского, Максатихинского, Сонковского, Кесовогорского и Бежецкого райнов.

При осмотре ЦРБ Губернатор поручил привести в порядок дорогу, ведущую к больнице, а также прилегающую территорию. Напомним, с 2021 года в регионе реализуется проект по ремонту территорий возле учреждений здравоохранения.

В настоящее время в структуру Бежецкой ЦРБ входят поликлиники для взрослых и детей, педиатрическое, хирургическое, фтизиатрическое, травматологическое и другие отделения, первичный сосудистый центр, женская консультация, восемь офисов врача общей практики, 23 фельдшерско-акушерских пункта. В Бежецкой ЦРБ работают 644 специалиста, из них 65– врачи.



Пресс-служба Правительства Тверской област