Губернатор Игорь Руденя проинспектировал ход благоустройства Городского сада в Бежецке

17 июня Губернатор Игорь Руденя во время поездки в Бежецкий район ознакомился с ходом работ по благоустройству Городского сада в районном центре. В 2020-м Бежецк вошел в пятерку городов Тверской области - победителей IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

«Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды важен для малых городов, исторических поселений. Участие в нем позволяет сформировать современное пространство с учётом особенностей наших территорий», – считает глава региона.

По мнению Губернатора, одна из ключевых задач реализации проектов – сохранение уникальной историко-культурной среды городов Верхневолжья. Кроме того, благоустроенные пространства становятся новыми центрами роста малого и среднего бизнеса, точками привлечения туристов и молодежи.

Городской сад - это исторический центр Бежецка, популярное место отдыха жителей и гостей муниципалитета. Название проекта, «Бежецкий верх», выбирали сами бежечане.

В рамках благоустройства выложат плиткой тропиночную сеть, выполнят работы по озеленению территории. Кроме того, здесь установят несколько арт-объектов, капитально отремонтируют летнюю уличную сцену, оборудуют детскую и спортивную площадки. При реализации проекта будет максимально сохранён природный ландшафт.

Окончание работ запланировано на осень 2021 года. На выполнение благоустройства предусмотрено 73,3 млн рублей, из которых 70 млн рублей – средства федерального бюджета, остальные – софинансирование со стороны муниципалитета.

Тверская область участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с 2018 года. За это время федеральную поддержку получили 10 проектов. Общественные пространства уже благоустроены в городах Торжок, Осташков, Старица, Удомля.

В 2020 году Верхневолжье стало одним из регионов-лидеров среди субъектов Российской Федерации по числу отобранных проектов на конкурсе. В этом году работы помимо Бежецка ведутся также в Калязине, Конаково, Осташкове, Нелидово и Торопце.

В этом году Верхневолжье на конкурсе представит проекты городов Вышний Волочек, Кашин, Кимры, Кувшиново, Ржев, Торжок, Удомля.

Пресс-служба Правительства Тверской области