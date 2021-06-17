«Молодёжь Верхневолжья» отмечена на конкурсе искусств Центрального федерального округа

Команда Тверской области «Молодежь Верхневолжья» в финале молодежного окружного конкурса искусств Центрального федерального округа «Город А» завоевала приз зрительских симпатий. Конкурс проходил в Красногорске. Всего в нём приняли участи представители 50 регионов страны. Финал конкурса объединил 12 команд, включая тверскую.

«В Тверской области много талантливой молодёжи. Очень важно, чтобы каждый из представителей молодого поколения чувствовал поддержку, имел возможности для реализации своих талантов и способностей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Основная идея конкурса заключалась в синтезе уже известных форм творчества и создании на их основе новых творческих продуктов. Участники представляли творческие номера, позиционирующие регион или город проживания, его молодежную культуру через разные виды искусства.

«Молодежь Верхневолжья» в финале выступила с творческим номером «Твое время пришло», который объединил разные направления - театральное искусство, современный сценический танец, вокал, сценический бой. Поддержку в подготовке номера оказало Министерство культуры Тверской области.

В состав команды вошли представители сводного отряда имени С.Х. Горобца, Центра танцевального развития «Jungle Kings», военно-исторического клуба «Дружина», театра «Гримерка», а также вокалистка Александра Романова. Режиссером номера выступила Юлия Тюсова.

Приз зрительских симпатий тверской команде вручил член жюри конкурса, заслуженный артист Российской Федерации, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве культуры РФ Денис Майданов.

Дополнительно команда «Молодежь Верхневолжья» приняла активное участие в спортивных соревнованиях программы конкурса, где заняла первое место по дартсу, а также в образовательных программах по развитию лидерства.

Пресс-служба Правительства Тверской области