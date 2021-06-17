Более 147 тысяч жителей Верхневолжья сделали прививку от коронавируса

В Тверской области продолжается массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 147 803 человека – это 89,1% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 16 июня, вакцинировались 1582 человека. В федеральный регистр внесена информация о 139 638 вакцинированных гражданах.

Накануне на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции Губернатор Игорь Руденя поручил при необходимости оперативно увеличивать коечный фонд инфекционных госпиталей, сформировать необходимый запас лекарственных препаратов для лечения COVID-19 в медицинских учреждениях, центрах амбулаторной помощи и аптечных пунктах.

По информации медиков, в так называемую третью волну распространения инфекции отмечается рост заболевания у людей от 30 лет, которые все чаще попадают в учреждения здравоохранения с тяжелым течением болезни. Пациенты с тяжелым течением коронавируса – это невакцинированные граждане. Единственный способ защиты от неблагополучного развития коронавирусной инфекции – вакцинация.

В Тверской области прививку можно сделать в 55 пунктах, действующих на базе медицинских учреждений. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Без предварительной записи вакцинироваться можно в торговых центрах Твери – ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

При первых признаках вирусного инфекционного заболевания жители Тверской области должны обращаться к участковым терапевтам или в центры амбулаторной помощи (ЦАПы). Это позволит максимально быстро оказать помощь для эффективного лечения коронавируса и предотвратить распространение инфекции.

В Верхневолжье открыто 12 ЦАПов. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00 и оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях – при очном обращении в регистратуру Центра.

Пресс-служба Правительства Тверской области