В центре Твери откроют музей творчества народного художника СССР, Почетного гражданина Тверской области Валентина Сидорова

В Твери в 2021-2022 годах отремонтируют здание на бульваре Радищева, построенное в первой половине XIX века, где затем откроют музей «На теплой земле», посвященный творчеству и общественной деятельности народного художника СССР, Почетного гражданина Тверской области Валентина Сидорова. Финансирование работ рассмотрено на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое 16 июня провел Губернатор Игорь Руденя.

Наш земляк, живописец Валентин Михайлович Сидоров ушел из жизни 9 января 2021 года в возрасте 92 лет. Творческое наследие мастера сохранит музей «На теплой земле», который создается по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

«Валентин Михайлович Сидоров – всемирно известный художник. Мы должны сделать достойный музей, который станет одним из популярных для посещения культурных мест Твери. Важно сохранить первозданный вид исторического здания, обеспечить высокое качество материалов и работ», – сказал Игорь Руденя.

В создании музея, разработке будущей экспозиции принимают участие родственники Валентина Михайловича.

Валентин Михайлович Сидоров был одним из знаковых российских художников-современников, мастером пейзажа, живописцем и педагогом. Валентин Михайлович – Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина, Государственной премии Российской Федерации и Международной премии им. М. А. Шолохова.

Жизнь и творчество Валентина Михайловича Сидорова были тесно связаны с Верхневолжьем. В деревне Сорокопенье в Конаковском районе он провёл детство и начал свой творческий путь. На тверской земле были написаны известные полотна художника «Пора безоблачного неба», «День Победы» и другие.

В 2018 году Валентин Михайлович Сидоров отмечал свой 90-летний юбилей в Тверской области, на мероприятии, организованном по этому случаю на знаменитой Академической даче под Вышним Волочком, художественным руководителем которой он был в 1960-1966 годах.

За многолетний труд и большой вклад в сохранение и приумножение духовного и культурного наследия в Тверской области в 2018 году Губернатор Игорь Руденя наградил художника знаком «Во благо земли Тверской».

Пресс-служба Правительства Тверской области