В музее Калининского фронта открывается выставка, где представят подлинные документы первых дней Великой Отечественной войны

17 июня в 14:00 в музее Калининского фронта откроется экспресс-выставка «Тот день…», посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны. Уникальность выставки заключается в том, что на ней будут представлены подлинные материалы первых дней войны.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие проекты важны для патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения памяти о Великой Отечественной войне и ее героях.

«Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Игорь Руденя.

Выставка посвящена памяти жителей города Калинина и Калининской области, встретивших войну во время службы в армии - Н.И. Зорикова, И.А. Марина, Н.Т. Агапова, а также призванных в армию в первые дни войны - И.Е. Акимова, М.П. Калошина, Г.И. Постнова и многих других. Почти все они или пропали без вести или погибли.

В первые военные месяцы на территории Калининской области началось формирование новых стрелковых дивизий: в Кимрах – 290-й, в Калязине – 260-й, в Калинине – 242-й и 298-й, в Вышнем Волочке - 245-й. В конце 1941 года из-за больших потерь две трети из них были расформированы. В экспозиции будут выставлены документы земляков – воинов 260-й и 290-й стрелковых дивизий.

Сразу после начала войны советские художники создали плакаты, призывающие население страны на борьбу с врагом. Их тоже можно будет увидеть на выставке.

Выставка будет работать до середины января 2022 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области