Игорь Руденя поручил сформировать запас лекарственных препаратов в медицинских учреждениях региона для лечения больных с коронавирусом

Текущая эпидемиологическая ситуация в Верхневолжье рассмотрена на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое 16 июня провел Губернатор Игорь Руденя.

По словам медиков, в так называемую третью волну распространения инфекции отмечается рост заболевания у людей от 30 лет, которые все чаще попадают в учреждения здравоохранения с тяжелым течением болезни. По информации, предоставленной медицинскими учреждениями, все пациенты с тяжелым течением коронавируса – это невакцинированные граждане.

Игорь Руденя поручил при необходимости оперативно увеличивать коечный фонд инфекционных госпиталей, а также сформировать необходимый запас лекарственных препаратов в медицинских учреждениях, центрах амбулаторной помощи и аптечных пунктах.

При первых признаках вирусного инфекционного заболевания жители Тверской области должны обращаться к участковым терапевтам или в центры амбулаторной помощи (ЦАПы). Это позволит максимально быстро оказать помощь для эффективного лечения коронавируса и предотвратить распространение инфекции.

В Верхневолжье открыто 12 ЦАПов. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00 и оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях - при очном обращении в регистратуру Центра.

Специалисты отмечают: единственный способ зашиты от коронавирусной инфекции – вакцинация. В Тверской области прививку можно сделать в 55 пунктах, действующих на базе медицинских учреждений. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Кроме того, в Верхневолжье по поручению Губернатора Игоря Рудени были расширены возможности вакцинации – к летнему периоду открыты дополнительные точки, где можно сделать прививку. Без предварительной записи вакцинироваться можно в торговых центрах Твери – ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 146 221 человек – это 88,2% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 15 июня, вакцинировались 1298 человек. В федеральный регистр внесена информация о 138 035 вакцинированных гражданах.

Пресс-служба Правительства Тверской области