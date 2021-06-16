Материально-техническую базу 53 школ Тверской области улучшат в 2021 году

В Тверской области отремонтируют здание Суховерковской средней общеобразовательной школы Калининского района. Решение принято на заседании регионального Правительства, которое 16 июня провёл Губернатор Игорь Руденя. Ремонт проведут по программе благоустройства зданий школ в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.

По мнению главы региона, поддержание в нормативном состоянии образовательных учреждений – задача всех уровней власти. Игорь Руденя неоднократно подчёркивал: при проведении ремонтов необходимо соблюдать качество и сроки выполнения работ.

В Суховерковской СОШ отремонтируют фасад здания, заменят систему водоснабжения и водоотведения. Работы должны быть завершены до 1 сентября. На выполнение ремонта предусмотрено свыше 34 млн рублей, из которых более 29,2 млн рублей предоставлено из федерального и областного бюджетов, остальное - софинансирование муниципалитета.

Всего в 2021 году на укрепление материально-технической базы учреждений образования тверского региона по разным направлениям предусмотрено свыше 170,4 млн рублей, в том числе 59,8 млн рублей – средства федерального бюджета, 110,6 млн рублей – областного.

В общей сложности в этом году в программу вошли 53 школы в 24 муниципальных образованиях. В школах проводят капитальные ремонты зданий, кровель, спортзалов и санузлов, замену окон и кухонного оборудования, повышают комплексную безопасность.

Аналогичная программа реализуется и в детских садах Верхневолжья. В этом году работы выполнят в 23 дошкольных учреждениях в 12 муниципалитетах: в 13 детских садах отремонтируют кровли, в 10 – заменят оконные блоки.

Пресс-служба Правительства Тверской области