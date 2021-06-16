В Тверской области пройдёт патриотическая акция «Аист на крыше»

С 20 по 22 июня в Тверской области пройдёт патриотическая акция, приуроченная ко Дню памяти и скорби. Активная молодежь, представители общественных организаций и трудовых коллективов, а также профессиональные творческие коллективы исполнят и запишут песню «Аист на крыше».

«Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Видео исполнения будет опубликовано в социальных сетях с хэштегами акции #АистНаКрыше69, #ЗаМирноеНебо69.

Традиционно, 22 июня, Тверская область присоединится к всероссийской акции «Свеча памяти», которая пройдет в онлайн и офлайн-форматах. Жители России могут зажечь свою «Свечу Памяти» на сайте деньпамяти.рф. Каждая зажжённая свеча – это один рубль, который будет направлен на медицинскую помощь ветеранам. По итогам прошлого года на сайте было «зажжено» более 19 млн свечей. Около 8 млн свечей – в социальных сетях.

В ночь с 21 на 22 июня 2021 года участники акции по всей стране в час начала войны зажгут «свечи памяти» на площадях и воинских мемориалах своих населённых пунктов в знак памяти о погибших красноармейцах.

Также в этом году ко дню начала Великой Отечественной войны приурочена областная молодежная патриотическая акция «Эстафета Памяти». 22 июня в городах и районах Верхневолжья на братских захоронениях, у памятников и мемориалов воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, активисты снимут видеоролики с участием представителей общественных патриотических организаций, юнармейцев, кадетов и местных жителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области