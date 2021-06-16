В Тверской области окажут поддержку хлебопекам и производителям молока

16 июня на заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, приняты решения по поддержке предприятий хлебопекарной промышленности и агропромышленного комплекса. Это позволит, в том числе, обеспечить стабильное ценообразование на хлеб и молоко.

«Нам важно оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, это рабочие места для жителей области. Данная мера направлена на то, чтобы хлебопёки и производители молока откликнулись и не повышали цены на продукцию», - отметил Игорь Руденя, комментируя решение журналистам после заседания Правительства.

Хлебопёкам возместят часть затрат, связанных с приобретением сырья. Для малых и средних предприятий отрасли размер ставки субсидии повышен с 3 рублей до 5 рублей за 1 килограмм произведенных хлебобулочных изделий недлительного хранения. Для крупных предприятий, чей годовой произведённый объем хлебобулочных изделий недлительного хранения превышает 5 тыс. тонн при расчете субсидии будут применять ставку 2,5 рубля.

Получателями субсидии могут стать 25 хлебозаводов Твери, Вышнего Волочка, Торжка, Калязина, Нелидово, Оленино, Спирово, Максатихи, Бологое, Западной Двины и других территорий.

Принятое решение позволит хлебопекам сохранить объемы производства и численность трудовых коллективов – это порядка 3 000 человек, обеспечить стабильные цены на хлебобулочные изделия.

Пресс-служба Правительства Тверской области