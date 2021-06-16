Ради будущего: что сделано для поддержки семей с детьми в России и Тверской области

Ради будущих поколений нужно укреплять институт семьи. Чтобы обеспечить комплексную работу системы мер помощи семьям с детьми разного возраста, партия «Единая Россия» за последние пять лет значительно усовершенствовала федеральное законодательство.

Федеральная повестка

Одним из главных направлений поддержки стало расширение программы материнского капитала.

Так, например, на улучшение жилищных условий многодетных ориентирована и выплата в 450 тысяч рублей – средства выдают на погашение ипотеки, в том числе льготной. Таким правом уже воспользовались порядка 70 тысяч семей. При поддержке «Единой России» также появились новые выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет и от 8 до 17. Последние начнут действовать с 1 июля этого года. О необходимости такой помощи в своем послании говорил президент – партия оперативно внесла необходимые изменения в законодательство. Теперь одинокие родители могут рассчитывать на пособие в размере не менее половины прожиточного минимума в регионе на каждого ребенка.

Расширены и меры поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: уже с 1 июля за постановку на учет в ранние сроки они будут получать 6350 рублей ежемесячно. В декретном отпуске женщины смогут теперь получать дополнительное образование по месту фактического проживания, а не только по месту регистрации. В два раза – с 3375 до 6750 рублей – увеличено минимальное ежемесячное пособие по уходу за детьми для безработных родителей. Также повышен максимальный размер выплаты для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тысяч рублей до 13 504 рублей.

Нельзя не обратить внимания и на законодательное изменение, касающееся детей-сирот, по которому они получают бессрочное право на льготное обучение в вузах без возрастных ограничений. Им могут воспользоваться более 40 тысяч человек ежегодно. Кроме того, братья и сестры из одной семьи получили приоритетное право на зачисление в один детский сад или школу независимо от места прописки. Еще одна инициатива – 100-процентная оплата больничного по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно – заработает с 1 сентября. Госдума приняла, а СовФед единогласно одобрил соответствующие поправки в закон в мае.

Изменения коснулись и сферы детского отдыха. По предложению партии родители уже могут вернуть половину стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря. При этом многодетным родителям предоставлена возможность планировать отпуск в удобное для себя время. В совокупности с выплатами, которые семьи получают от государства, предложенные партией меры гарантируют поддержку фактически до совершеннолетия детей. В регионах также действуют свои системы соцгарантий. Это в целом создает «подушку безопасности» для молодых семей и многодетных.

Напомним, 9 июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт отчетной кампании партии и подвел итоги ее работы за пять лет. Он подчеркнул, что предвыборная программа 2016 года выполнена – она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной все это время. В течение месяца депутаты всех уровней, от федерального до муниципального, секретари региональных отделений «Единой России» проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы.

В Тверской области

Что можно сказать конкретно о Тверской области? У нас в регионе существует немало мер поддержки семьи, материнства и детства, осуществляемых по инициативе губернатора Игоря Рудени. И многие из них воплощены на региональном уровне, опережая федеральные законы и установки. Давайте перейдем на язык цифр. В 2021 году общий объем средств на поддержку семей и детей Тверской области, который еще называют «детским бюджетом», превысил 26,4 миллиарда рублей, что на 4,4 миллиарда больше, чем в 2020-м. Объем выплат молодым и многодетным семьям составит 5 миллиардов. Для семей с детьми в Тверской области предусмотрено около 50 различных мер поддержки. В том числе это около 40 видов социальных выплат, 30 из которых установлено на региональном уровне.

- Демографическая политика определяет перспективы развития региона. Наша задача на региональном уровне – обеспечить эффективную работу федеральных мер и дополнить их региональными мероприятиями, учитывающими специфику Тверской области. Мы ввели эти программы специально для того, чтобы семьи чувствовали заботу государства и знали, что являются уважаемой частью общества, - считает Игорь Руденя.

Перечислим некоторые из этих мер.

Например, при рождении ребенка родителям положены не только единовременные выплаты, но и ежемесячные в первые годы жизни каждого маленького члена семьи. Предоставляется земельный участок для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, социальные выплаты на строительство или приобретение жилья в сельской местности. Также можно получить помощь в приобретении автомобиля, но при условии воспитания родителями пяти и более детей. При этом можно подать документы на освобождение от оплаты транспортного налога на один легковой автомобиль.

В детских садах есть возможность получить компенсацию части платы за присмотр и уход за детьми. Она составляет 20% на первого ребенка, 50% на второго, 100% на всех остальных.

Школьники из многодетных семей имеют право на первоочередное зачисление в образовательные учреждения. Для этого при регистрации ребенка в «электронной очереди» указывается соответствующая льгота, и он оказывается в начале списка. А с прошлого года дети, поступающие в первый и пятый классы, получили возможность приобрести школьную форму бесплатно.

Кроме того, ежегодно проводится конкурс «Лучшее семейное подворье» и разыгрывается ежегодная денежная премия победителю регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года» в размере 100 тысяч рублей.

Также есть награды с поощрительными денежными выплатами – медаль ордена «Родительская слава» и сам орден. Первой награды удостаиваются родители или усыновители, воспитывающие или воспитавшие минимум четырех детей. Самим орденом «Родительская слава» награждается семья или один из родителей, у которых от семи детей.

Все ее члены должны быть российскими гражданами, а младший ребенок должен быть в возрасте от трех лет. Родители и их дети должны быть социально ответственными, вести здоровый образ жизни и обеспечивать надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии молодого поколения.

Благодаря предпринимаемых мерам, число многодетных семей в Тверской области растет – в прошлом году ряды многодетных пополнила еще тысяча тверских семей.

Михаил Бородов