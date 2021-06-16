В Тверской области ведется модернизация службы скорой медицинской помощи

Развитие системы оказания скорой и неотложной медицинской помощи в Верхневолжье обсудили 16 июня на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию объявил о масштабной программе модернизации скорой помощи. В ближайшие три года планируется полное обновление парка автомобилей службы, внедрение новых информационных технологий, повышение мотивации сотрудников. Также реализуем комплекс мероприятий по укреплению материально-технической базы станций скорой помощи. С прошлогогода мы идем по пути централизации службы», – отметил Игорь Руденя.

Централизация предполагает подключение всех отделений скорой медицинской помощи в районах Тверской области к Единому диспетчерскому центру, который координирует и в режиме реального времени контролирует работу всех бригад, оказывающих скорую медицинскую помощь на территории региона.

В настоящее время к ЕДЦ подключены подстанции в Твери, Ржеве, Вышнем Волочке, Торжке, Кимрах, Конаково, которые в общей сложности обслуживают жителей 10 муниципальных образований региона. Централизация уже позволила повысить оперативность работы, сократить время прибытия бригад по вызовам, снизить нагрузку на экипажи благодаря организации телефонной врачебной консультативной помощи.

На заседании рассмотрели план модернизации подразделений скорой помощи на местах, создание достойных условий для труда и отдыха медиков.

Планируется провести капитальный или текущий ремонт во всех подразделениях службы, а в семи муниципальных образованиях – установить модульные конструкции. В этом году завершается ремонт Ржевской подстанции СМП.

Будет обновляться и автопарк службы. Тверская область в 2020 году получила 50 новых автомобилей скорой помощи – практически столько же, как за три предыдущих года. С 2021 по 2025 годы планируется поставка еще более 100 новых машин.

Предусмотрено развитие санитарной авиации, которая сегодня является важным звеном СМП.

Так, за 2020 год медики совершили 205 вылетов, помощь оказана более 210 жителям Верхневолжья. С начала этого года вертолеты санавиации поднимались в воздух свыше 160 раз, медицинскую помощь получили более 170 человек.

Ключевой вопрос – обеспечение службы специалистами, организация их обучения и повышения квалификации, увеличение уровня оплаты труда работников скорой помощи.

В 2021 году после прохождения практики службу пополнили более 40 специалистов. Созданы целевые места в ординатуре, из регионального бюджета будут предоставлять гранты на обучение.

Решается поставленная Игорем Руденей задача по обеспечению достойного уровня заработной платы сотрудникам СМП на территории всего региона.

Кроме того, для повышения квалификации медработников в регионе создан центр практических навыков СМП, где специалисты могут отрабатывать различные ситуации.Обучение ведется, в том числе по видеоконференцсвязи. На базе центра проведено уже 540 занятий.



Пресс-служба Правительства Тверской области