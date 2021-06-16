В Тверской области ведется модернизация службы скорой медицинской помощи

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Развитие системы оказания скорой и неотложной медицинской помощи в Верхневолжье обсудили 16 июня на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию объявил о масштабной программе модернизации скорой помощи. В ближайшие три года планируется полное обновление парка автомобилей службы, внедрение новых информационных технологий, повышение мотивации сотрудников. Также реализуем комплекс мероприятий по укреплению материально-технической базы станций скорой помощи. С прошлогогода мы идем по пути централизации службы», – отметил Игорь Руденя.
Централизация предполагает подключение всех отделений скорой медицинской помощи в районах Тверской области к Единому диспетчерскому центру, который координирует и в режиме реального времени контролирует работу всех бригад, оказывающих скорую медицинскую помощь на территории региона.
В настоящее время к ЕДЦ подключены подстанции в Твери, Ржеве, Вышнем Волочке, Торжке, Кимрах, Конаково, которые в общей сложности обслуживают жителей 10 муниципальных образований региона. Централизация уже позволила повысить оперативность работы, сократить время прибытия бригад по вызовам, снизить нагрузку на экипажи благодаря организации телефонной врачебной консультативной помощи.
На заседании рассмотрели план модернизации подразделений скорой помощи на местах, создание достойных условий для труда и отдыха медиков.
Планируется провести капитальный или текущий ремонт во всех подразделениях службы, а в семи муниципальных образованиях – установить модульные конструкции. В этом году завершается ремонт Ржевской подстанции СМП.
Будет обновляться и автопарк службы. Тверская область в 2020 году получила 50 новых автомобилей скорой помощи – практически столько же, как за три предыдущих года. С 2021 по 2025 годы планируется поставка еще более 100 новых машин.
Предусмотрено развитие санитарной авиации, которая сегодня является важным звеном СМП.