Игорь Руденя поздравил ФК «Тверь» с первыми для Верхневолжья с 2004 года медалями профессиональной футбольной лиги

ФК «Тверь», ставший дебютантом Профессиональной футбольной лиги в этом сезоне, завоевал бронзовые медали второго дивизиона. Команда из столицы Верхневолжья уступила второе место только по дополнительным показателям. Для тверской команды это первые медали ПФЛ с 2004 года. С долгожданным событием игроков и тренерский штаб поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Завоевав бронзовые медали, Вы вернули Верхневолжью радость больших футбольных побед. Высокий класс, трудолюбие и самоотдача игроков подарили нам зрелищные матчи, которые стали украшением спортивной жизни Верхневолжья. Пусть заслуженный успех и поддержка болельщиков станут для вас источником сил для покорения новых вершин. Желаю вам удачи, профессионального развития, впечатляющих побед под флагом Футбольного клуба «Тверь»», – сказано в телеграмме от Игоря Рудени.

Завершающим матчем для тверских спортсменов должна была стать встреча с иркутским «Зенитом», однако весной команда была расформирована и ее соперникам присуждены технические победы.

При этом, для ФК «Тверь» самой важной игрой тура стала встреча между клубами «Смоленск» и «Зенит-2». Команда из Санкт-Петербурга до последнего тура боролась с тверичами за второе место в лиге, которое зависело от исхода поединка в Смоленске. Итогом этого матча стала победа ФК «Зенит-2» со счетом 3:1.

В завершении чемпионата ФК «Тверь» и «Зенит-2» набрали одинаковое количество очков – по 59. В этой ситуации регламент соревнований прибегает к дополнительным показателям, первым из которых является преимущество в личных встречах. Именно по этому рейтингу ФК «Зенит-2» занял второе место, а ФК «Тверь» получил бронзовые медали второго дивизиона.

В дебютном сезоне ФК «Тверь» одержал 18 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей 56-27.

Пресс-служба Правительства Тверской области