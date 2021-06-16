22 июня, в День памяти и скорби, Тверская область присоединится к всероссийской акции «Свеча памяти». В этом году мероприятие посвящено 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

«Мы всегда будем помнить, что Великая Победа добыта мужеством и стойкостью защитников нашей земли, не щадивших сил и жизни для Отечества. Их героизм стал высшим выражением любви и верности Родине, высоких моральных ценностей, которые передаются из поколения в поколение. Сегодня наш долг – защитить и сохранить историческую правду о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны», – отметил Губернатор Игорь Руденя в обращении к жителям Верхневолжья в День памяти и скорби в 2020 году.

В 2021-ом акция «Свеча памяти» пройдет в онлайн и офлайн-форматах. Жители России с 15 по 22 июня могут зажечь свою «Свечу Памяти» на сайте деньпамяти.рф. Каждая зажжённая свеча – это один рубль, который будет направлен на медицинскую помощь ветеранам. По итогам прошлого года на сайте было «зажжено» более 19 млн свечей. Около 8 млн свечей – в социальных сетях.

В ночь с 21 на 22 июня 2021 года участники акции по всей стране в час начала войны зажгут «свечи памяти» на площадях и воинских мемориалах своих населённых пунктов в знак памяти о погибших красноармейцах.

В прошлом году в акции «Свеча памяти» приняли участие более 300 тысяч жителей Верхневолжья.

Также в этом году ко дню начала Великой Отечественной войны приурочена областная молодежная патриотическая акция «Эстафета Памяти». Она пройдет 22 июня в формате онлайн. В городах и районах Тверской области на братских захоронениях, у памятников и мемориалов воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, активисты снимают видеоролики с участием представителей общественных патриотических организаций, юнармейцев, кадетов и местных жителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области