В Тверской области продолжаются работы на общественных территориях, которые будут благоустроены в 2021 году

В 2021 году в 37 муниципальных образованиях будет благоустроено 96 общественных территорий и дворов. Работы на всех объектах уже начались. Они проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Создание комфортной и безопасной среды для жизни – одна из пяти национальных целей развития, обозначенных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2021 году в Тверской области заявлено благоустройство 21 двора и 75 общественных пространств. В основном в районах будут приводить в порядок парки, набережные, площади, мемориалы и скверы, игровые площадки и улицы.

В столице Верхневолжья ремонтные работы по благоустройству идут на набережных Мигаловская, а также во дворах по улице Советской и проспекту Чайковского.

Так, на Мигаловской набережной полностью завершены подготовительные работы, продолжается укрепление земляных откосов, устройство пешеходных дорожек, автомобильных парковок. В рамках проекта запланировано создание велопарковок, установка детских и спортивных площадок, устройство ограждения, а также посадка деревьев.

В Бежецком районе изменения затронут сквер Горького и Ленина, а также парк на набережной рядового Николаева и сквер Ленина. В Вышнем Волочке работы пройдут в Венециановском и Петровском скверах, на набережной Олега Матвеева. Во Ржеве благоустройство будет проведено в парке у памятника «Паровоз», по улице Большая Спасская заменят плитку на пешеходной дорожке, на Советской площади создадут скейт-парк.

В Белом благоустроят Базарную площадь и смотровую площадку для влюбленных, в Зубцове – детские площадки на улицах Победы и Дружбы и Пионерский парк, в Кимрах работы начались на Коммунистической набережной, в Конаково проведут в порядок общественную территорию у стадиона «Колизей» и улицу Набережной Волги, в Кувшиново – Комсомольский парк и улицу Советскую.

В Фировском районе в поселке Великооктябрьский будет благоустроена Торговая площадь и сквер по улице Первомайской, в поселке Калашниково Лихославльского района – сквер по улице Ленина, в Кесовогорском районе – территория вокруг пруда Банный по Почтовой улице, в Максатихе приведут в порядок площадь Свободы и установят плоскостные сооружения в микрорайоне Южный и т.д.

Пресс-служба Правительства Тверской области