Развитие системы оказания скорой медицинской помощи рассмотрят на заседании Правительства Тверской области

Развитие системы оказания скорой и неотложной медицинской помощи в Верхневолжье рассмотрят 16 июня на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Главой региона поставлена задача провести модернизацию службы скорой помощи, чтобы она отвечала самым высоким требованиям. Основное внимание уделяется совершенствованию управления и мониторинга ,современному материально-техническому обеспечению СМП.

По инициативе Игоря Рудени идет процесс централизации службы скорой помощи. На базе Тверской станции скорой медицинской помощи создан Единый диспетчерский центр. Здесь обрабатываются вызовы с территорий Верхневолжья, в режиме реального времени ведется мониторинг движения всех машин СМП в Тверской, Ржевской, Вышневолоцкой, Торжокской, Кимрской и Конаковской агломерациях.

Обновляется парк автомобилей СМП. В марте этого года Губернатор передал 14 новых единиц транспорта главврачам больниц Верхневолжья. С 2016 года парк машин скорой помощи в регионе обновился более чем на 160 единиц.

Пресс-служба Правительства Тверской области