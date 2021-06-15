Молодежь Тверской области может принять участие в образовательном форуме «Территория смыслов»

Молодёжь Тверской области в возрасте от 18 до 35 лет приглашают принять участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Он пройдет с 5 июля по 12 августа 2021 года и будет включать 5 тематических смен. В каждой смене примет участие до 1000 человек, среди которых будут волонтеры Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

В Тверской области во время пандемии коронавирусной инфекции волонтёры проекта #МыВместе доставляли продукты, лекарства и предметы первой необходимости маломобильным гражданам и пожилым жителям региона, находящимся на самоизоляции. Также добровольцы работали на региональной горячей линии по вопросам новой коронавирусной инфекции, принимали участие в переоборудовании резервных и провизорных госпиталей Верхневолжья.

Губернатор Игорь Руденя неоднократно выражал слова благодарности добровольцам проекта, отмечая, что волонтёрское движение в Верхневолжье всегда было на высоте.

Участие в форуме «Территория смыслов» позволит волонтёрам получить новые знания и масштабировать уникальный опыт, приобретенный в ходе акции, на другие сферы и отрасли.

Прием заявок на Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» проводится в АИС «Молодежь России».

На форуме 2021 года будут работать смены: «Голос поколения» (5-11 июля), «Россия – страна возможностей» (13-19 июля), «Работать в России» (21-27 июля), «Политика: новые вызовы» (29 июля - 4 августа), «Служение Отечеству» (6-12 августа).

В рамках события российское общество «Знание» организует онлайн-студию с лекциями спикеров форума для трансляций по всей стране, а Мастерская управления «Сенеж» проведет консультации по проектам и тестирование участников.

«Мастерская управления «Сенеж» третий год подряд будет принимать участников форума, где каждый сможет получить что-то ценное для себя. В этом году проводим отдельную смену команды платформы «Россия – страна возможностей». Это активные, уже проявившие себя в проектах, олимпиадах и конкурсах ребята», – сказал Алексей Комиссаров, генеральный директор президентской платформы «Россия - страна возможностей».

Смены «Голос поколения» и «Работать в России» – новшество 2021 года. Участниками первой станут государственные и муниципальные служащие, отвечающие за реализацию государственной молодежной политики, сотрудники вузов по воспитательной работе и лучшие участники всех модулей программы «Голос поколения». На смене начнется формирование кадрового резерва государственной молодежной политики.

«Работать в России» объединит молодых специалистов государственных компаний и корпораций, студентов профильных кафедр крупнейших инновационных компаний России, стартаперов и отраслевых предпринимателей. Задачей определена интеграция их сообществ в экосистему молодежной политики.

Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье. В 2020 году впервые проведен региональный этап «Территории смыслов» в Тамбове.

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия – страна возможностей», образовательный партнер – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Пресс-служба Правительства Тверской области