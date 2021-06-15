Губернатор Игорь Руденя поздравил сотрудников Роспотребнадзора по Тверской области, удостоенных государственных наград

Указом Президента России Владимира Путина шесть сотрудников Роспотребнадзора по Тверской области удостоены государственных наград. Поздравления награжденным направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

По мнению Игоря Рудени, знания, ответственность и профессионализм, которые проявили сотрудники ведомства в работе по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, получили достойную оценку на государственном уровне.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, Орденом Пирогова награждены руководитель Роспотребнадзора по Тверской области Арнольд Выскубов, заместитель руководителя ведомства Олег Федорин, заместитель начальника отдела регионального РоспотребнадзораЮлия Ратушняк.

За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции медалью Луки Крымского награждены ведущий специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по Тверской области во Ржеве Людмила Дунаева, ведущие специалисты-эксперты отдела Роспотребнадзора по Тверской области Марина Котова и Кристина Петрова.

Сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области уже больше года находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, вносят большой вклад в противодействие пандемии. Они отслеживают случаи заболевания коронавирусом, проводят мониторинг крупных хозяйствующих субъектов на предмет нарушения санитарно-эпидемиологических норм, контролируют соблюдение мер безопасности в общественных местах, разрабатывают рекомендации по профилактике COVID-19, проводят работу с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

Пресс-служба Правительства Тверской области