Губернатор Игорь Руденя поздравил сотрудников Роспотребнадзора по Тверской области, удостоенных государственных наград

posted by Максим Малахов on вт, 06/15/2021 - 15:15

Указом Президента России Владимира Путина шесть сотрудников Роспотребнадзора по Тверской области  удостоены государственных наград. Поздравления награжденным направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

По мнению Игоря Рудени, знания, ответственность и профессионализм, которые проявили сотрудники ведомства в работе по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, получили достойную оценку на государственном уровне.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, Орденом Пирогова награждены руководитель Роспотребнадзора по Тверской области Арнольд Выскубов, заместитель руководителя ведомства Олег Федорин, заместитель начальника отдела регионального РоспотребнадзораЮлия Ратушняк. 

За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции медалью Луки Крымского награждены ведущий специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по Тверской области во Ржеве Людмила Дунаева,  ведущие специалисты-эксперты отдела Роспотребнадзора по Тверской области  Марина Котова и Кристина Петрова. 

Сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области уже больше года находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, вносят большой вклад в противодействие пандемии. Они отслеживают случаи заболевания коронавирусом, проводят мониторинг крупных хозяйствующих субъектов на предмет нарушения санитарно-эпидемиологических норм, контролируют соблюдение мер безопасности в общественных местах, разрабатывают рекомендации по профилактике COVID-19, проводят работу с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области