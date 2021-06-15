Более 29 тысяч пассажиров воспользовались маршрутом «Ржев – Ржевский мемориал» за полгода

За полгода по маршруту №455 «Ржев – Ржевский мемориал» перевезено 29 985 пассажиров. Он был запущен 1 ноября 2020 года по поручению Губернатора Игоря Рудени.Периодом пиковой нагрузки стали майские праздники, за которые маршрутом воспользовались около 6 000 человек.

Автобус курсирует 18 раз в день с 6.05 до 19.35. В прямом направлении предусмотрены остановки: Ржев (автовокзал), ул. Мира, площадь Мира, ул. Горького, ул. Калинина, ул. Гоголя, Казанская ул., школа № 3, ул. Чернышевского, аграрный колледж, Хорошево, Пирютино, Сады, Ржевский мемориал Советскому солдату. В обратном направлении: Ржевский Мемориал, Сады, Пирютино, Хорошево, Аграрный колледж, Улица Чернышевского, Школа № 3, Казанская улица, Улица Гоголя, Улица Калинина, Улица Горького, Площадь Мира, Улица Мира, Ржев (автовокзал).

На линии работаетнизкопольный автобус среднего класса, оборудованный валидаторами, видеокамерами и электронными маршрутными указателями. Автобус оформлен в едином стиле «Транспорта Верхневолжья» с логотипом «Ржевский мемориал Советскому солдату».

На маршруте предусмотрена оплата с помощью банковской карты, карты «Волга», QR-кода и мобильного приложения «Волга», а также наличными у водителя. Все льготы, предоставляемые в Ржевском районе, распространяются на этот маршрут.

Новая транспортная модель, инициированная Губернатором Игорем Руденей, начала действовать в Твери и Калининском районе с 3 февраля 2020 года. Регион в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина одним из первых в стране приступил к комплексной модернизации пассажирского транспорта.

На данный момент на территории Твери и Калининского района на 85 маршрутах работает 471 автобус современного класса. Ежедневно они обслуживают более 18 тысяч пассажиров.

30 марта 2021 года «Транспорт Верхневолжья» запустил новые междугородние маршруты. Автобусы курсируют из Твери до Ржева, Ржевского мемориала, Зубцова, Оленино, Осташкова, Погорелого Городища и в город Кимры (рейсы через Максимцево и через Горицы).На линиях работают 12 автобусов большого класса вместимостью 53 места и 3 автобуса среднего класса на 37 мест.

В регионе начинается реализация очередного этапа создания новой модели пассажирских перевозок. 3 июля она будет внедрена на территории Кимрской, Ржевской, Старицкой и Зубцовской агломераций.

Пресс-служба Правительства Тверской области