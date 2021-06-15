На площадке строительства парка «Россия – Моя история» идет прокладка инженерных коммуникаций

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На набережной реки Лазури в Тверипродолжается создание мультимедийного парка «Россия – Моя история». Сейчас на площадкеидутфундаментные работы, армирование бетонного цоколя здания музея,устройство сетей водопровода и водоотведения, каналов для кабелей электроснабжения. В работах задействовано 126 человек и 22 единицы техники.
«Современный проект нацелен на продвижение истории Тверской области и всей России. Планируем, что там будет четыре мультимедийные зоны», – отметил Игорь Руденя, комментируя создание парка во время одного из прямых эфиров на телеканале «Россия 24» Тверь.
Реализация образовательного, просветительского, историко-патриотического и культурного проекта – инициатива Президента РФ Владимира Путина. В настоящее время подобные проекты реализованы в 23 городах России, в Центральном федеральном округе – только в Москве.
Парк «Россия – Моя история» –это современный мультимедийный комплекс, в котором с помощью новых технологий представлена вся история страны с древнейших времён до наших дней.
К созданию интересного и уникального контента о Верхневолжье привлечены известные историки, краеведы, исследователи тверского края. В комплексе планируется отразить истории отдельных районов региона.
В дальнейшем на этой площадке будет создан региональный молодёжный кластер, где разместят офисы волонтёрских и патриотических общественных организаций, проектный офис и образовательный центр волонтёрского движения «МыВместе», открытые пространства для отдыха и занятий спортом, многофункциональный зал для проведения молодёжных социально значимых и культурных мероприятий.
Предусмотрено создание необходимой инфраструктуры, включая парковки, кафе, спортивных и досуговых объектов.
Пресс-служба Правительства Тверской области