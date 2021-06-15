Жители и гости Вышнего Волочка смогут увидеть уникальный спектакль «Кармен» по пьесе Проспера Мериме

15 июня в Вышневолоцком драматическом театре состоится показ спектакля «Кармен» по пьесе Проспера Мериме. Драматическую историю сыграют актеры московских театров, а также артисты с инвалидностью. Показ состоится в рамках проекта «Инклюзион – малым городам».

Спектакль «Кармен» – яркая и динамичнаяпостановка. В основу спектакля легла новелла французского писателя Проспера Мериме о любви баска Хосе к цыганке Карменсите.

Центр творческих проектов «Инклюзион» знакомит жителей российских городов с яркими образцами современного инклюзивного театра. Показы спектаклей пройдут в 9 городах и будут сопровождаться творческими встречами с артистами спектаклей и организаторами гастролей. Проект проходит при поддержке Фонда президентских грантов и БФ «Искусство, наука и спорт».

На сегодняшний день в активе Центра более 20 инклюзивных спектаклей, поставленных известными режиссерами в разных городах страны, 8 инклюзивных театральных школ, где с людьми с особенностями здоровья занимаются профессиональные театральные педагоги, актеры и режиссеры.

В 2019 году спектакль Центра «Аллюки» был номинирован на театральную премию «Золотая маска» в трех категориях, спектакль «Юшка» вошел в театральную программу Платоновского фестиваля искусств-2020, спектакль «Гроза-среда обитания» стал лауреатом фестиваля Протеатр.

Начало спектакля «Кармен»в 18:30, вход свободный. Пригласительные можно получить в кассе Вышневолоцкого областного драматического театра по адресу: Казанский проспект, д.20.

Дополнительная информация по телефону: (48233) 6-20-93

Пресс-служба Правительства Тверской области