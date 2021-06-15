В колледжах Тверской области проведут работы по обеспечению комплексной безопасности

Финансирование работ по укреплениюматериально-технической базы и проведению ремонтов в колледжахВерхневолжья рассмотрено на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Средства на укрепление материально-технической базы в 2021 – 2023 годах направят 12 учебным заведениям, подведомственным региональному Министерству промышленности и торговли.

Часть средств предусмотрена на выполнение работ по обеспечению комплексной безопасности. По мнению Губернатора Игоря Рудени, наряду с первоочередной задачей — организацией качественногопрофессионального образования в регионе важно обеспечить безопасность и антитеррористическую защищенность колледжей.

Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуациейбудет выполнен в общежитии Тверского колледжа им. А.Н. Коняева.В общежитии Ржевского технологического колледжа запланирован капитальный ремонт этих систем, в филиале учреждения в Зубцове -установка ограждения учебного корпуса.

Автономная система охранной сигнализации появится в общежитии, учебном корпусе и художественных мастерских Тверского полиграфического колледжа. Система видеонаблюдения - на территории Торжокского государственного промышленно-гуманитарного колледжа и в общежитии учреждения.

Работы по огнезащитной обработке деревянных поверхностей будут выполнены в Бежецком промышленно-экономическоми Тверскомторгово-экономическом колледжах.

Кроме того, разные виды ремонтных работ будут проведены в 2021-2023 годах вВышневолоцком, Нелидовском, Осташковском и Савеловском, Тверском машиностроительном иТверском промышленно-экономическом колледжах.

Также на заседании одобрено выделение средств в рамках реализации программы «Доступная среда» на приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья и подготовки специалистов, занимающихся с этой категорией учащихся. Специализированное оборудование будет закуплено для Кимрского, Тверского полиграфическогои Торжокского государственногопромышленно-гуманитарного колледжей.

Пресс-служба Правительства Тверской области