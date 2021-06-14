В Верхневолжье утверждены границы еще десяти особо охраняемых природных территорий регионального значения

В Тверской области продолжается работа по установлению границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Утверждены границы еще десяти ООПТ государственного и регионального значения.

Особо охраняемые природные территории имеют научное, природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значение. По мнению Игоря Рудени, ООПТ должны быть приведены в порядок и использоваться в рекреационных целях, стать местами отдыха для жителей и гостей Тверской области.

На заседании Президиума утверждены границы государственных природных заказников и памятников природы общей площадью более 3,8 тыс. га. Они расположены в Селижаровском муниципальном округе, Максатихинском, Бологовском, и Бежецком районах.

На этих территориях запрещаются все виды деятельности, которые могут привести к загрязнению, в том числе: складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов; сброс сточных вод, сброс и складирование твердых и жидких отходов производства и потребления; все виды рубок леса, за исключением лесохозяйственных мероприятий.

Утверждение границ и режимов использования особо охраняемых природных территорий в Тверской области позволяет предупреждать и пресекать нарушения в таких местах природоохранного законодательства.

В Тверской области расположены 2 особо охраняемые природные территории федерального значения (Центрально-лесной биосферный заповедник и государственный комплекс со статусом национального парка «Завидово»), 992 ООПТ регионального значения (573 государственных природных заказника, 418 памятников природы, 1 ботанический сад), 4 ООПТ местного значения.

Пресс-служба Правительства Тверской области