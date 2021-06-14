Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 14 июня 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 91 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 40 595 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 87 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 144 471 человек, за последние сутки – 208 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 749 250, в том числе за последние сутки их проведено 126.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 43 276 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 558 заражённых изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
1123 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 14 135
Конаковский район 3162
Ржев 2355
Вышневолоцкий городской округ 2281
Калининский район 1789
Кимры 1701
Торжок 1671
Бологовский район 1086
Бежецкий район 913
Нелидовский городской округ 912
Осташковский городской округ 904
Кашинский городской округ 893
Калязинский район 881
Старицкий район 874
Лихославльский район 861
Торопецкий район 763
Весьегонский муниципальный округ 642
Максатихинский район 637
Западнодвинский муниципальный округ 591
Андреапольский муниципальный округ 540
Торжокский район 519
Оленинский муниципальный округ 475
Кувшиновский район 445
Зубцовский район 419
Рамешковский район 400
Спировский район 377
Ржевский район 345
Сонковский район 305
ЗАТО Озёрный 304
Кимрский район 289
Селижаровский муниципальный округ 286
Фировский район 237
Краснохолмский муниципальный округ 229
Бельский район 222
Лесной муниципальный округ 162
Кесовогорский район 161
Молоковский район 143
Пеновский муниципальный округ 134
Жарковский район 115
Сандовский муниципальный округ 88
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области