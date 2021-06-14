Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 14 июня 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 91 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 40 595 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 87 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 144 471 человек, за последние сутки – 208 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 749 250, в том числе за последние сутки их проведено 126.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 43 276 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 558 заражённых изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

1123 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 14 135

Конаковский район 3162

Ржев 2355

Вышневолоцкий городской округ 2281

Калининский район 1789

Кимры 1701

Торжок 1671

Бологовский район 1086

Бежецкий район 913

Нелидовский городской округ 912

Осташковский городской округ 904

Кашинский городской округ 893

Калязинский район 881

Старицкий район 874

Лихославльский район 861

Торопецкий район 763

Весьегонский муниципальный округ 642

Максатихинский район 637

Западнодвинский муниципальный округ 591

Андреапольский муниципальный округ 540

Торжокский район 519

Оленинский муниципальный округ 475

Кувшиновский район 445

Зубцовский район 419

Рамешковский район 400

Спировский район 377

Ржевский район 345

Сонковский район 305

ЗАТО Озёрный 304

Кимрский район 289

Селижаровский муниципальный округ 286

Фировский район 237

Краснохолмский муниципальный округ 229

Бельский район 222

Лесной муниципальный округ 162

Кесовогорский район 161

Молоковский район 143

Пеновский муниципальный округ 134

Жарковский район 115

Сандовский муниципальный округ 88

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области