Участники конкурса «Вкусы России» смогут пройти обучение для продвижения своих брендов

Минсельхоз России, Россельхозбанк и Российский государственный аграрный заочный университет в преддверии начала конкурса «Вкусы России-2021» дали старт образовательной онлайн-программе по продвижению региональных брендов продуктов питания. Она направлена на развитие у предпринимателей компетенций для успешной реализации бизнес-проектов в сфере производства такой продукции. Обучение на платформе «Школа фермеров. РСХБ» пройдут участники первого Национального конкурса «Вкусы России».

Программа включает в себя несколько базовых модулей, позволяющих получить комплексные знания по брендингу, маркетингу, организации офлайн и онлайн-продаж, развитию услуг в сфере агротуризма, выходу на экспортные рынки и по другим направлениям.

В прошлом году по поручению Президента России Владимира Путина был организован первый Национальный конкурс «Вкусы России», в нем приняли участие более 500 уникальных региональных брендов, в том числе представители Верхневолжья.

Тверская область вошла в ТОП-5 конкурса по количеству представленных на голосование наименований. В их числе знаменитые на всю Россию «Пожарские котлеты», «Тверские баранки», «Мармелад Верхневолжья», «Вода Верхневолжья», «Сыры Верхневолжья», «Мука Верхневолжья», «Вода Кашинская», «Лимонад Верхневолжья», «Ветчина Верхневолжья», «Хлеб Верхневолжья», «Молоко Верхневолжья», «Квас Верхневолжья», «Морс Селигерский», «Макароны Верхневолжья» и «Тверские сушки».

Следующий этап проекта – обеспечить участникам конкурса поддержку для дальнейшего развития. Образовательная программа даст возможность участникам и победителям конкурса необходимые знания для правильного позиционирования и продвижения продукции на рынке, позволит освоить новые форматы торговли, эффективно использовать имеющиеся ресурсы и успешно масштабировать свой бизнес. В результате ожидается, что производители региональных брендов продуктов питания смогут увеличить объемы производства, а также сформируют новые точки роста для сельских территорий, аграрного и гастрономического туризма.

По завершении курса слушатели получат свидетельство Российского государственного аграрного заочного университета.

Подробная информация о конкурсе «Вкусы России», победителях и участниках 2020 года – на сайте вкусыроссии.рф

Пресс-служба Правительства Тверской области