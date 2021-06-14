Жителей Тверской области приглашают стать соискателями международной премии Eco World

Научные, общественные организации, вузы и предприятия Верхневолжья, а также всех желающих приглашают стать соискателями международной экологической премии Eco World от Российской академии естественных наук. Премия вручается за выдающиеся достижения в охране окружающей среды, обеспечении экологической безопасности.

Условия участия в конкурсе размещены на сайте www.raen.info.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, инициативы, направленные на привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды – важный вклад в реализацию национального проекта «Экология».

В регионе, обладающем значительным рекреационным потенциалом, уделяется большое внимание сохранению природных богатств, экологическому воспитанию граждан.

В 2021 году в Тверской области заявлено более 300 мероприятий природоохранной и экологической направленности. Это тематические уроки, конкурсы, интерактивные игровые программы, различные акции.

24 апреля Тверская область присоединилась к Всероссийскому субботнику. Вместе с жителями Верхневолжья в мероприятии принял участие Губернатор Игорь Руденя.

5 мая, в День эколога, на территории государственного природного заказника «Троеручица» в Осташковском городском округе прошел субботник с участием студентов вузов, экологов и волонтеров. Более 150 жителей Осташкова и Твери навели порядок на территории заказника.

Экологические субботники проводятся в Тверской области регулярно. В прошлом году в Верхневолжье более 2600 человек стали участниками экологической акции «Вода России», в ходе которой было очищено порядка 140 км береговой линии водных объектов.

В рамках Всемирного Дня чистоты «Сделаем!» в регионе свыше 13 700 человек провели уборку мусора на 420 площадках. Кроме того, в прошлом году жители Тверской области сохранили около 550 деревьев, приняв участие в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево» и направив на переработку более 55 тонн макулатуры.

Для школьников региона проводились открытые уроки, в том числе по теме раздельного сбора мусора, были разработаны экологические информационные буклеты, состоялся конкурс рисунков «Красная книга Тверской области глазами детей», участие в котором приняли более 800 юных жителей почти из всех районов области.

Пресс-служба Правительства Тверской области